На фронте погиб известный художник, работавший над фильмом "Памфир"

Художник-постановщик, защитник Украины Владимир Черный. Фото: Facebook/sukholytkyysobchuk

Кровавая война, которую развязал террористический режим Кремля, продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей Украины. 9 мая в бою с оккупантами погиб художник Владимир Черный. В мирной жизни Герой Украины работал над многими фильмами в качестве постановщика.

О гибели Владимира в Facebook сообщила его возлюбленная, Елена Белецкая.

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По словам женщины, Владимир пошел защищать Украину от россиян добровольцем несмотря на то, что его документы потеряли в военкомате.

"Я чувствую дикую ярость, за то, что россияне уничтожили такую яркую и щедрую душой личность, такого пламенного Кальцифера. Отольются вам наши слезы трикратно... Существа чертовы, изверги проклятые... Люблю тебя безгранично родной. Поклоняюсь твоей жизни. Спасибо за то, что жива", — написала она.

Защитник Украины Владимир Черный с возлюбленной, Еленой Белецкой. Фото: Facebook//helena.biletskaya

Свои соболезнования выражают многочисленные друзья и коллеги погибшего защитника Украины.

"Фото с подготовки к съемкам сцены в Доме молитвы фильма "Памфир", где Володя работал постановщиком. Вечная память герою", — написал режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб жених дочери украинского режиссера Олеся Санина. Также мы рассказывали, что певица Ирина Федишин показала последнее видео брата, погибшего под Соледаром.