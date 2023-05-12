Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow На фронте погиб известный художник, работавший над фильмом "Памфир" arrow

На фронте погиб известный художник, работавший над фильмом "Памфир"

12 мая 2023 11:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
На фронте погиб известный художник, работавший над фильмом "Памфир"
Художник-постановщик, защитник Украины Владимир Черный. Фото: Facebook/sukholytkyysobchuk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Кровавая война, которую развязал террористический режим Кремля, продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей Украины. 9 мая в бою с оккупантами погиб художник Владимир Черный. В мирной жизни Герой Украины работал над многими фильмами в качестве постановщика.

О гибели Владимира в Facebook сообщила его возлюбленная, Елена Белецкая.

Читайте также:

Подробности

По словам женщины, Владимир пошел защищать Украину от россиян добровольцем несмотря на то, что его документы потеряли в военкомате.

"Я чувствую дикую ярость, за то, что россияне уничтожили такую яркую и щедрую душой личность, такого пламенного Кальцифера. Отольются вам наши слезы трикратно... Существа чертовы, изверги проклятые... Люблю тебя безгранично родной. Поклоняюсь твоей жизни. Спасибо за то, что жива", — написала она.

Защитник Украины Владимир Черный с возлюбленной, Еленой Белецкой. Фото: Facebook//helena.biletskaya

Свои соболезнования выражают многочисленные друзья и коллеги погибшего защитника Украины.

"Фото с подготовки к съемкам сцены в Доме молитвы фильма "Памфир", где Володя работал постановщиком. Вечная память герою", — написал режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб жених дочери украинского режиссера Олеся Санина. Также мы рассказывали, что певица Ирина Федишин показала последнее видео брата, погибшего под Соледаром.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас