На війні помер продюсер Станіслав Притула

На фронті загинув відомий кінопродюсер
Під час виконання бойових задач на фронті загинув український режисер Станіслав Притула. Серце захисника зупинилось 22 січня.
Про трагічну звістку повідомила його дружина Лариса Титаренко.
Станіслав Притула віддав життя за Україну
Дружина Станіслава пригадала, як напередодні трагічної звістки їй в чеку випало доленосне передбачення "Я був у майбутньому і бачив вас щасливими". Жінка впевнена, що таким чином захисник попросив її попри важкий розпач жити далі.
"Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте – ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни — й у 2014, і три нескінченні останні роки, — я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: "Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре". Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині. Немає карми, богів і справедливості. Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ", — написала дружина полеглого захисника.
Людмила закликала українців цінувати своїх рідних і близьких і завжди пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи.
"Стас мав силу тримати правильний, чесний вибір, який рухав ту часточку Всесвіту, де він жив, до світла. Знайдіть в собі сили на щоденні правильні рішення. Щоби не марною була праця тих, хто тримав над нами небо й загинув. А ще — поцілуйте коханих, обійміть дітей, і скажіть їм, що ви їх любите. Скажіть це просто зараз, не відкладайте на потім, бо воно може не настати", — написала дружина Станіслава.
До початку війни Станіслав Притула працював у Держкіно, а також начальником відділу кіно в компанії FAMILY Production.
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