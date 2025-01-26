На війні помер продюсер Станіслав Притула

Кінорежисер Станіслав Притула. Фото: facebook.com/stas.prytula

Під час виконання бойових задач на фронті загинув український режисер Станіслав Притула. Серце захисника зупинилось 22 січня.

Про трагічну звістку повідомила його дружина Лариса Титаренко.

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Дружина Станіслава пригадала, як напередодні трагічної звістки їй в чеку випало доленосне передбачення "Я був у майбутньому і бачив вас щасливими". Жінка впевнена, що таким чином захисник попросив її попри важкий розпач жити далі.

"Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте – ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни — й у 2014, і три нескінченні останні роки, — я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: "Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре". Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині. Немає карми, богів і справедливості. Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ", — написала дружина полеглого захисника.

Людмила закликала українців цінувати своїх рідних і близьких і завжди пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи.

"Стас мав силу тримати правильний, чесний вибір, який рухав ту часточку Всесвіту, де він жив, до світла. Знайдіть в собі сили на щоденні правильні рішення. Щоби не марною була праця тих, хто тримав над нами небо й загинув. А ще — поцілуйте коханих, обійміть дітей, і скажіть їм, що ви їх любите. Скажіть це просто зараз, не відкладайте на потім, бо воно може не настати", — написала дружина Станіслава.

До початку війни Станіслав Притула працював у Держкіно, а також начальником відділу кіно в компанії FAMILY Production.

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