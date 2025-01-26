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На фронте погиб известный кинопродюсер

26 января 2025 15:45
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
На войне умер продюсер Станислав Притула
Кинорежиссер Станислав Притула. Фото: facebook.com/stas.prytula
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Во время выполнения боевых задач на фронте погиб  украинский режиссер Станислав Притула. Сердце защитника остановилось 22 января.

О трагическом известии сообщила его жена Лариса Титаренко.

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Жена Станислава вспомнила, как накануне трагического известия ей в чеке выпало судьбоносное предсказание "Я был в будущем и видел вас счастливыми". Женщина уверена, что таким образом защитник попросил ее несмотря на тяжелое отчаяние жить дальше.

"Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите – те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны — и в 2014, и три бесконечных последних года, — я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри. Нет кармы, богов и справедливости. Есть лишь выбор каждого из нас, простые решения обычных людей, по которым движется этот мир", — написала жена павшего защитника.

Людмила призвала украинцев ценить своих родных и близких и всегда помнить о сверхвысокой цене нашей свободы.

"Стас имел силу держать правильный, честный выбор, который двигал ту частичку Вселенной, где он жил, к свету. Найдите в себе силы на ежедневные правильные решения. Чтобы не напрасным был труд тех, кто держал над нами небо и погиб. А еще — поцелуйте любимых, обнимите детей, и скажите им, что вы их любите. Скажите это прямо сейчас, не откладывайте на потом, потому что оно может не наступить", — написала жена Станислава.

До начала войны Станислав Притула работал в Госкино, а также начальником отдела кино в компании FAMILY Production.

Напомним, сегодня, 26 января, в Харькове попрощались с блогером Анной Жук, которая погибла в жутком ДТП 24 января. Также через месяц после операции на головном мозге, умерла дизайнер ювелирных украшений и звезда реалити-сериала Netflix "Bling Empire: Нью-Йорк" Линн Бан.

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