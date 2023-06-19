На голлівудську акторку, яку випустили з психлікарні, знову одягли наручники

Пацієнтка психіатричної клініки. Фото: Google

Весною голлівудську акторку Аманду Байнс поклали на лікування до психіатричної клініки після того, як її помітили голою на вулиці Лос-Анджелеса (США). Втім, проблеми продовжують переслідувати 37-річну кінозірку. Після виписки з медичного закладу до неї додому знову приїхала поліція.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Джерела в правоохоронних органах повідомили, що вихідними до поліції Лос-Анджелеса надійшов дзвінок від жінки, яка була в біді. Нею, як з’ясувалось вже на місці, виявилась Байнс. Аманду доставили до поліцейської дільниці, де перебувала професійна медична бригада. Спеціалісти перевірили стан її здоров’я та визначили, чи потребує зірка подальшого лікування.

Акторка Аманда Байнс та поліція. Фото: TMZ

Очевидці розповіли, що Байнс була спокійна під час спілкування з поліцейськими, але виглядала розбитою. Додому до зірки приїхали три автівки правоохоронних органів. Наразі про місцеперебування акторки невідомо. Ймовірно, як і у квітні, її поклали до психологічної лікарні.

Проблеми акторки

Це вже не перша госпіталізація зірки: раніше опікуни примусово доставляли Байнс до клініки. З 2013 року опікуном за здоров'я Аманди була мати Лінн, яку призначив суд після кількох арештів доньки — за керування у нетверезому стані, спробу магазинної крадіжки, планування замаху на батьків, напад на фанатку та багатьох інших. Минулого року опікунство завершилось.

Після тривалого лікування у 2019 році Аманда повернулася до тверезого способу життя та отримала диплом молодшого спеціаліста Інституту дизайну та маркетингу моди. Вона також була заручена, але влітку минулого року скасувала весілля з бойфрендом.

Акторка Аманда Байнс зараз. Фото: Page Six

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсера альбомів Майкла Джексона доставили у лікарню. Також ми розповідали, що британській актрисі та моделі Карі Делевінь допомагає тримати психічний стан в нормі.