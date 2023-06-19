На голливудскую актрису, которую выпустили из психбольницы, снова надели наручники

Пациент психиатрической клиники. Фото: Google

Весной голливудскую актрису Аманду Байнс положили на лечение в психбольницу после того, как ее заметили голой на улице Лос-Анджелеса (США). Впрочем, проблемы продолжают преследовать 37-летнюю кинозвезду. После выписки из медицинского учреждения к ней домой снова приехала полиция.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Актриса в наручниках

Источники в правоохранительных органах сообщили, что в выходные в полицию Лос-Анджелеса поступил звонок от женщины, которая была в беде. Ею, как выяснилось уже на месте, оказалась Байнс. Аманду доставили в полицейский участок, где находилась профессиональная медицинская бригада. Специалисты проверили состояние ее здоровья и определили, требует ли звезда дальнейшего лечения.

Актриса Аманда Байнс и полиция. Фото: TMZ

Очевидцы рассказали, что Байнс была спокойна во время общения с полицейскими, но выглядела разбитой. Домой к звезде приехали три автомобиля правоохранительных органов. Сейчас о местонахождении актрисы неизвестно. Вероятно, как и в апреле, ее положили в психологическую больницу.

Проблемы актрисы

Это уже не первая госпитализация звезды: раньше попечители принудительно доставляли Байнс в клинику. С 2013 года опекуном за здоровье Аманды была мать Линн, назначенная судом после нескольких арестов дочери — за управление в нетрезвом состоянии, попытку магазинной кражи, планирование покушения на родителей, нападение на фанатку и многих других. В прошлом году опекунство завершилось.

После продолжительного лечения в 2019 году Аманда вернулась к трезвому образу жизни и получила диплом младшего специалиста Института дизайна и маркетинга моды. Она также была обручена, но летом прошлого года отменила свадьбу с бойфрендом.

Актриса Аманда Байнс сейчас. Фото: Page Six

Напомним, ранее мы писали, что продюсер альбомов Майкла Джексона доставлен в больницу. Также мы рассказывали, что британской актрисе и модели Кари Делевинь помогает держать психическое состояние в норме.