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На "Євробаченні-2023" пролунає "Щедрик" Леонтовича: хто виступатиме з українців

11 травня 2023 13:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На "Євробаченні-2023" пролунає "Щедрик" Леонтовича: хто виступатиме з українців
Перформанс Alyosha та Rebecca Ferguson у першому півфіналі "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 11 травня, в англійському Ліверпулі пройде прямий етер другого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Окрім 16 учасників з різних країн світу, які змагатимуться за право потрапити до фіналу, на сцені виступлять і запрошені українські виконавці. Так, наприклад, представниця від України на "Дитячому Євробаченні-2022" Злата Дзюнька заспіває легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповів креативний директор "Євробачення-2023" від України Герман Нєнов та журналісти.

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Виступ українців

Глядачам покажуть два виступи запрошених українських артистів в інтервал-актах конкурсу.  Перформанс "Музика єднає покоління" розповість про зв'язок між різними поколіннями українців та культовою музичною спадщиною нашої країни. 

Представниця України на "Євробаченні-2014" Марія Яремчук заспіває композицію свого батька, Назарія Яремчука, "Родина". Також вона виконає попурі найвідоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні. 

Також на сцену вийде Злата Дзюнька, яка заспіває легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича, та репер OTOY. Він поки що приховує назву композиції, яку виконає на багатомільйонну аудиторію конкурсу. 

"Це данина нашій українській культурі на якій росли наші батьки, на якій частково росли й ми. Це основа такого нашого найкрутішого українського поета. Думаю, що деталі дуже круто відкриються. Особливо, враховуюче те, як всі жартують, на кого я схожий з цими вусами", — натякнув репер в етері телемарафону "Єдині новини".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by OTOY (@otoysounds)

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни виступатимуть у другому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Також ми розповідали, як голосувати українцям та у скільки грошей це обійдеться.

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