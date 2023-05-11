На "Евровидении-2023" прозвучит "Щедрик" Леонтовича: кто будет выступать из украинцев

Перформанс Alyosha и Rebecca Ferguson в первом полуфинале "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Сегодня, 11 мая, в английском Ливерпуле пройдет прямой эфир второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023". Кроме 16 участников из разных стран мира, которые будут соревноваться за право попасть в финал, на сцене выступят и приглашенные украинские исполнители. Так, например, представительница Украины на "Детском Евровидении-2022" Злата Дзюнька споет легендарный "Щедрик" Николая Леонтовича.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал креативный директор "Евровидения-2023" от Украины Герман Ненов и журналисты.

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Выступление украинцев

Зрителям покажут два выступления приглашенных украинских артистов в интервал-актах конкурса. Перформанс "Музыка объединяет поколение" расскажет о связи между разными поколениями украинцев и культовым музыкальным наследием нашей страны.

Представительница Украины на "Евровидении-2014" Мария Яремчук споет композицию своего отца, Назария Яремчука, "Родина". Также она исполнит попурри самых известных украинских музыкальных произведений в современной аранжировке.

Также на сцену выйдет Злата Дзюнька, которая споет легендарный "Щедрик" Николая Леонтовича, и рэпер OTOY. Он пока скрывает название композиции, которую исполнит на многомиллионную аудиторию конкурса.

"Это дань нашей украинской культуре, на которой росли наши родители, на которой частично росли и мы. Это основа такого нашего крутейшего украинского поэта. Думаю, что детали очень круто откроются. Особенно, учитывая то, как все шутят, на кого я схож с этими усами", — намекнул рэпер в эфире телемарафона "Єдині новини".

Напомним, ранее мы писали, какие страны будут выступать во втором полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2023". Также мы рассказывали, как голосовать украинцам и во сколько это обойдется.