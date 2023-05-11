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Сьогодні Україна голосує на "Євробаченні": як це зробити і яка вартість СМС

11 травня 2023 10:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Сьогодні Україна голосує на "Євробаченні": як це зробити і яка вартість СМС
Інтернаціональне голосування на конкурсі "Євробачення-2023". Фото: trm.md
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 11 травня, о 22:00 за київським часом в англійському Ліверпулі розпочнеться прямий етер другого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023". 16 учасників з різних країн світу змагатимуться за право потрапити до фіналу. Цього разу Україна може голосувати за конкурсантів. 

Новини.LIVE розкаже як це зробити та у скільки обійдеться один голос. 

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Як голосувати в Україні 

Після завершення виступів 16 учасників у прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете проголосувати.  Вартість СМС — 7 гривень.

Телефонні номери для голосування у пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Скриншот: Eurovision TV

Також можна встановити додаток "Євробачення" (Android або iOS) або проголосувати з сайту. Для цього також потрібно буде вказати свій номер телефона.

Як голосувати українцям з-за кордону

Через повномасштабну війну мільйони українців знаходяться в різних куточках світу. Алгоритм голосування аналогічний: або через додаток чи сайт, або через СМС голосування. 

Наприклад, з Польщі — на номер 73555 + у тексті вказати номер фаворита. З Італії — 4754750 + номер фаворита. Вся інформація також буде доступна під час прямого етеру. 

Нагадаємо, раніше ми писали, хто виступатиме у другому півфіналі конкурсу "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що ведучих "Євробачення-2023" порівняли з героїнями серіалу "Венздей".

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