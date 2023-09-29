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На Канье Уэста работает целая команда, которая создает откровенные наряды для его эпатажной супруги

29 сентября 2023 19:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
На Канье Веста работает целая команда, которая создает откровенный наряд для его эпатажной жены.
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/lofficielbrasil/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Гардероб Бьянки Ченсори наделал немало шума в Европе. Оказывается, наряды жене Канье Уэста создает его личная команда дизайнеров.

Об этом пишет Page Six.

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По словам модельеров, которые тесно сотрудничали с Канье Уэстом, у рэпера есть "целое ателье в Италии", которое производит наряды, которые носила его жена в Европе и Японии.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BROKEN GALERIÉ (@brokengalerie)

"Все, что он хочет создать, они могут сделать, на месте", — сказал Мовалола Огунлеси, нигерийский дизайнер из Лондона, нанятый Уэстом в 2020 году, при сотрудничестве с Yeezy Gap.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BROKEN GALERIÉ (@brokengalerie)

"У Канье есть собственная команда, которая создает все за день", — сказал второй дизайнер, работавший с Уэстом, но пожелавший остаться анонимным.

Подчеркивая, что в создании одежды нет "структурного" процесса, Огунлеси объяснил: "Они просто покупают колготки, стилизируют, и шьют на Ченсоре. Прячьте колготки, когда они рядом".

Соблазнительные образы под руководством Уэста и его жены создаются Лаурой Бэм из цюрихского дизайнерского коллектива Prototypes, который перешивал одежду от Yeezy.

Напомним, скандальная жена Канье Уэста в белье произвела фурор среди толпы.

Ранее жена Канье Уэста разгневала итальянцев своими слишком откровенными выходами.

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