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Сумний Дантес звернувся до українців з важливим зізнанням

19 жовтня 2023 13:02
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дантес терміново звернувся до українців — втомився бути веселим
Співак Володимир Дантес у кліпі на свою пісню "Кити". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український співак, ведучий і учасник шоу "Я люблю Україну" Володимир Дантес записав важливе відеозвернення. Популярний артист розповів про те, що в нього не буде промо стосовно концерту, і заявив, що він втомився бути веселим.

Відповідне звернення Володимир Дантес розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Звернення зірки

Український виконавець зазначив, що він не показуватиме промо і закликати людей приходити на його сольний концерт, який відбудеться четвертого листопада у столиці. Володимир Дантес зізнався, що він втомився бути веселим.

"Привіт! Тут повинно бути промо мого концерту четвертого листопада в Києві, але промо не буде. Бо я не знаю, як робити зараз промо і казати: "Ей, приходьте на концерт!" Я втомився бути веселим і робити вигляд, що все класно, бути сильним! Війна продовжується і буде продовжуватися… ", — почав своє звернення Володимир Дантес.

Владимир Дантес
Український співак Володимир Дантес на своєму виступі. Фото: Instagram Володимира Дантеса

Зокрема, колишній чоловік співачки Наді Дорофєєвої згадав виступ у Харкові та розповів про війну в Ізраїлі, де перебуває його брат із сім’єю. Дантес зазначив, що він не знає, як зараз запрошувати своїх шанувальників на концерти.

"Нещодавно були в Харкові, робили виступи. Ти бачиш очі військових, які теж в ах*рі, всі в ах*рі… Війна в Ізраїлі, де мій брат з дружиною… Але я реально не знаю, як я зараз в такому п*здеці повному можу казати вам зараз: "Ей, приходьте на концерт!" Єдине, що мене весь час тримає, — це цей момент, коли я за кулісами перед кожним концертом в повному л*йні сиджу, бо щодня хтось гине…", — також додав український виконавець.

Публікація зі сторінки Володимира Дантеса
Звернення Володимира Дантеса до українців. Фото: скриншот з Instagram

Чому артист не на фронті

Не так давно телеведуча Маша Єфросиніна взяла у Володимира Дантеса інтерв’ю. Під час спілкування український артист зізнався, чому він не приєднався до лав Збройних сил України, та пояснив, чи соромно йому за те, що він не на фронті.

"Я не думаю про це, чесно. Тому що це шлях в нікуди — гризти себе за те, що я не з військовими, чому я не з ними? Усі ці думки, наскільки я чоловік... В мене ці думки були, але зараз пішли. Я просто чую від військових, що маю робити все, що я роблю", — зізнався Володимир Дантес.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Володимир Дантес знявся у новому фільмі про шлюби. 

Раніше ми розповідали про те, що популярний артист Володимир Дантес згадав дитинство у Криму. 

Також ми повідомляли про те, що співак і ведучий Володимир Дантес розповів про своїх родичів у Ізраїлі. 

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