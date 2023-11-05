На концерте Дантеса двое мужчин сделали предложение своим возлюбленным

Шоумен Владимир Дантес. Фото: Instagram/volodymyrdantes

В рамках всеукраинского тура "Чуєш" шоумен Владимир Дантес отыграл большой сольный концерт в столице. Традиционно не обошлось и без сюрпризов от поклонников.

Дантес опубликовал соответствующие сториз в своем Instagram.

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Концерт Дантеса в Киеве

35-летний певец громко отметил экватор своего всеукраинского тура на одной из концертных площадок Киева. Тысячи украинцев пришли на шоу, чтобы лично разделить с Владимиром этот момент. Многие решили воспользоваться случаем и устроили сюрпризы своим любимым.

Так, например, двое мужчин сделали предложение руки и сердца своим избранницам. Также сообщалось о якобы драке, которая так и не произошла и не попала в объективы смартфонов.

Закульсье столичного концерта Владимира Дантеса. Скриншоты: Instagram/volodymyrdantes

Также на концерте состоялся благотворительный аукцион, вырученные средства из которого пойдут на нужды одного отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи". На сцене Владимиру в этом помогал, в частности, и его друг, блогер Алексей Дурнев. Звезды вместе уже не раз выступали в Украине и за границей в благотворительном туре "Пожежа".

Концерт Владимира Дантеса в Киеве. Скриншоты: Instagram/volodymyrdantes

Следующий концерт Дантеса запланирован на 4 декабря. Завершится всеукраинский тур "Суєш" 15 декабря в Тернополе.

Напомним, ранее мы писали, что Дантес показал себя в ЗАГСе с Кацуриной: момент попал на камеру. Также мы рассказывали, что Дантес гневно отреагировал на мем американского миллиардера Илона Маска о Президенте Украины Владимире Зеленском.