На Максима Галкина составили протокол из-за статуса "иноагента", — росСМИ
В России на юмориста Максима Галкина составили протокол из-за того, что он не представил отчет, согласно статусу "иноагента". Дело было передано в суд.
Об этом сообщают росСМИ.
Реакция Галкина
Материалы административного дела в отношении Галкина уже поступили в Головинский районный суд Москвы.
На артиста был составлен административный протокол по статье о непредставлении отчета "иностранного агента". Санкции предусматривают административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей (11,200–18,600 грн).
Минюст России объявил Максима Галкина "иностранным агентом" в сентябре прошлого года, обосновав это тем, что Галкин занимается политикой и получает иностранное финансирование от Украины. Сам же Галкин на это никак не отреагировал.
Издание Meduza отмечает, что кремлевский режим обязывает людей, объявленных "иноагентами", несколько раз в год подавать в Министерство юстиции России "отчет" о своей деятельности.
Позиция Галкина и Пугачевой по отношению к Украине
Отметим, что с начала вероломного вторжения России в Украину Максим Галкин последовательно высказывается против войны и поддержал Украину. В сентябре прошлого года в Кремле заявили, что Галкину "в России не место", и вскоре его объявили "иноагентом".
В поддержку артиста и жителей Украины также выступила и его жена, певица Алла Пугачева, которая попросила, чтобы ее тоже "зачислили в ряды иноагентов своей любимой страны", однако в российском Минюсте этого не сделали до настоящего времени. Сейчас Галкин и Пугачева живут за границей.
Напомним, что недавно Галкин опроверг заявление роспропаганды о том, что его и Пугачеву заметили в израильском аэропорту. Также шоумен рассказал, что будет продолжать оказывать поддержку и украинцам, и израильтянам в противостоянии с ХАМАС и "Хезболлой", однако в ряды ЦАХАЛа вступать не будет.
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