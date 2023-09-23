На подиум звездного шоу Versace вышла бывшая и нынешняя девушки Ди Каприо

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Google

В итальянском Милане на Неделе моды состоялся показ новой коллекции Versace. Он наделал много шума во многом благодаря участию в нем звездных моделей. Кроме, например, 53-летней Клаудии Шиффер, на подиум вышла бывшая и нынешняя избранницы голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

Об этом пишет издание Page Six.

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Особенно бурно гости показа отреагировали на почти одновременное появление Джиджи Хадид и Виттории Черетти, которых многие считают соперницами за сердце Леонардо Ди Каприо. Черетти недавно сняли за объятиями и поцелуями с актером во время вечеринки на Ибице.

А в романе с Джиджи Лео подозревали, что он часто проводил с ней время. Инсайдеры не раз рассказывали таблоидам, что пара находится в отношениях без обязательств.

Джиджи Хадид и Виттория Черетти на показе Versace. Фото: Page Six

Среди моделей, представлявших новую линейку Versace, была и одна из сестер Кардашьян, бизнесвумен Кендалл Дженнер.

Однако главным событием показа стал выход на подиум 53-летней Клаудии Шиффер. Она продемонстрировала мятно-зеленое платье-комбинацию с шахматным принтом и кружевными вставками.

Кстати, за кулисами, Черетти и Хадид вместе не фотографировались. Джиджи позировала с Клаудией. А Виттория с другими моделями.

Звездные модели модного показа Versace. Фото: Instagram/britishvogue

Напомним, ранее мы писали, что Ди Каприо снялся для обложки Vogue. Также мы рассказывали, как именно актера подловили по поцелуям с Витторией Черетти.