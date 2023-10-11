На похоронах Нины Матвиенко появились персоны нон грата в Украине

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, дуэт "Кролики". Фото: instagram.com/vdanmos

Впервые за полтора года полномасштабной войны на публике появились юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, более известные как "Кролики". Они пришли в Киевскую филармонию попрощаться с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко.

Фото появилось на музыкальном медиаресурсе МУЗВАР.

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В черных очках и с цветами

У Национальной филармонии Украины, куда сегодня сотни людей пришли провести в последний путь певицу Нину Матвиенко, увидели Владимира Данильца и Владимира Моисеенка, участников скандального комического дуэта "Кролики". Они стояли вместе с другими в очереди у входа в филармонию на прощание с артисткой. Оба были в темных очках и с цветами.

Данилец и Моисеенко внесены в базу "Миротворец", ведь они не остановили концертную деятельность в России после 2014 года. Более того, они посещали временно оккупированный Крым и выступали на российских концертах. Юмористы высмеивали Украину, ездили по России и жаловались, что их "травят" за поддержку путинского режима.

Кроме того, за месяц до полномасштабного вторжения они были на программе Бориса Корчевникова, который, как известно, ярый сторонник преступного режима Кремля.

За последние полтора года, с начала полномасштабного российского вторжения, они и вовсе не появлялись на публике в Украине.

Известно лишь то, что они планировали дать несколько концертов за границей, однако в США и Канаде их выступления отменили из-за поддержки войны.

Появление на похоронах Нины Матвиенко – первое за долгое время. Удивительно и то, что они находятся в Украине.

Напомним, София Ротару почтила память Нины Матвиенко.

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