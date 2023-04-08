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На режиссера, которая возвращает Джонни Деппа на большие экраны, подали в суд

8 апреля 2023 16:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актер Джонни Депп и режиссер Майвенн Ле Беско в фильме "Фаворитка". Фото: people.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Как только стало известно, что французская историческая драма "Фаворитка" с участием голливудского актера Джонни Деппа будет открывать 76-й Каннский кинофестиваль в мае, его режиссер и исполнительница главной роли попала в громкий скандал.

Об этом сообщает издание Variety.

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Главный редактор французского журнала Mediapart Эдви Пленель подал иск в суд против режиссера и актрисы Майвенна Ле Беско. Мужчина уверяет, что 46-летняя кинозвезда напала на него в конце февраля, когда он ужинал в одном из ресторанов Парижа.

Якобы, режиссер, сидевшая за соседним столиком, подошла к Пленелю, схватила его за волосы и плюнула ему в лицо. Журналист утверждает, что после хамского поведения кинозвезда, не сказав ни слова, выбежала из зала.

Заявление в полицию Эдви подал месяц назад, однако об этом стало известно лишь в пятницу, 7 апреля. Накануне 76-й Каннский кинофестиваль объявил, что историческая драма "Фаворитка" с участием Джонни Деппа откроет программу фестиваля. В фильме актер сыграл роль короля Людовика XV. Это первая картина с участием Деппа за последние три года.

Некоторые пользователи соцсетей считают судебный иск журналиста черным пиаром, который инициировала сама Майвен Ле Беско. Впрочем, режиссер пока не дала комментарии западным СМИ и никак не прокомментировала скандальные обвинения.

Фильм "Фаворитка" рассказывает историю молодой женщины из рабочего класса по имени Жанна Дюбарри, которая с помощью своего ума и обаяния поднимается по социальной лестнице и становится фавориткой короля Людовика XV. Король, не подозревая о ее статусе, возвращает себе страсть к жизни. Режиссером фильма стала Майвенн Ле Беско. Она также сыграла роль Жанны Дюбарри.

На момент начала съемок Джонни Депп практически не говорил по-французски. Премьера фильма пройдет 16 мая. Нынешний Каннский фестиваль пройдет с 16 по 23 мая.

Напомним, ранее мы писали, что Джонни Депп продал за миллионы долларов портреты знаменитостей, которые сам нарисовал. Также мы рассказывали, что американская актриса Гвинет Пэлтроу выиграла суд по громкому делу об инциденте на горнолыжном курорте.

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