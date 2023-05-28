На що Маша Єфросиніна проміняла прогулянку вулицями столиці в День Києва

Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: google.com

В День Києва деякі знаменитості, як, наприклад, фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька, пішли прогулюватися вулицями столиці. Так планувала зробити й шоувумен Маша Єфросиніна. Втім, в останній момент кардинально змінила плани.

Про це вона повідомила в сторіз свого Instagram.

Читайте також:

Куди відправилась Маша

Єфросиніна все ж таки вийшла в місто. Але коли побачили кількість киян та гостей столиці зрозуміла, що її емоційний стан не готовий для прогулянки вулицями.

"Може справа і не в мільйонах людей, які їдять морозиво та валяються на київській траві, а в моїй психіці. Бо кілька діб шаленої ейфорії від святкувань (напередодні Єфросиніній виповнилось 44 роки. — Ред.) і привітань глушили мій сум за чоловіком. А сьогодні ще й після такої жахливої ночі мене накрило", — зізналась шоувумен.

Тому Маша відправилась на самоті до лазні. Саме перебування без людей, за словами шоувумен, допомагає їй відновити сили. Судячи з фотографій, які Єфросиніна опублікувала у себе в соцмережах, вона віддала перевагу лазні на березі Дніпра.

Маша Єфросиніна в лазні. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна в лазні. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єфросиніна зі співаком Артемом Пивоваровим презентувала чорно-біле відео "Люблю". В ньому Маша не тільки знялась, але й заспівала. Також ми розповідали, що Єфросиніна з чоловіком, захисником України Тімуром Хромаєвим, забули про річницю свого знайомства.