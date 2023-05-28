На что Маша Ефросинина променяла прогулку по улицам столицы в День Киева

Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: google.com

В День Киева некоторые знаменитости, как, например, фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая, пошли прогуливаться по улицам столицы. Так планировала сделать и шоувумен Маша Ефросинина. Впрочем, в последний момент кардинально изменила планы.

Об этом она сообщила в сториз своего Instagram.

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Куда отправилась Маша

Ефросинина все же вышла в город. Однако, когда увидели количество киевлян и гостей столицы, поняла, что ее эмоциональное состояние не готово для прогулки по улицам.

"Может, дело и не в миллионах людей, которые едят мороженое и валяются на киевской траве, а в моей психике. Потому что несколько суток бешеной эйфории от празднований (накануне Ефросининой исполнилось 44 года. — Ред.) и поздравлений глушили мою грусть за мужем. А сегодня еще и после такой ужасной ночи меня накрыло", — призналась шоувумен.

Поэтому Маша отправилась в одиночестве в баню. Именно пребывание без людей, по словам шоувумен, помогает ей восстановить силы. Судя по фотографиям, которые Ефросинина опубликовала у себя в соцсетях, она предпочла баню на берегу Днепра.

Маша Ефросинина в бане. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Маша Ефросинина в бане. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что Ефросинина с певцом Артемом Пивоваровым представила черно-белое видео "Люблю". В нем Маша не только снялась, но и спела. Также мы рассказывали, что Ефросинина с мужем, защитником Украины Тимуром Хромаевым, забыли о годовщине своего знакомства.