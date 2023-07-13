Актер Джонни Депп. Фото: Google

На фоне разговоров о предполагаемом визите голливудского актера Джонни Деппа в Россию кинозвезда обратился к жителям страны-террориста. Этим 60-летняя знаменитость шокировал многих поклонников из разных уголков мира, намекнув на свою пророссийскую позицию пожелав кое-что гражданам РФ.

Обращение появилось в сториз Instagram одной из россиянок.

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В кинопрокат страны-террориста вышла французская историческая драма "Фаворитка" режиссера Майвена Ле Беско. Эта лента стала первой для Джонни Деппа после того, как его "отменили" в Голливуде во время развода с Эмбер Херд. Перед кинопоказом россиянам включили англоязычное обращение актера с русскими субтитрами.

"Я им (новым фильмом. — Ред.) очень горжусь. Надеюсь, вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", — сказал Джонни Депп на экране одного из российских кинотеатров.

Отметим, что за полтора года полномасштабной войны Депп ни разу не высказался о терроре России, которую часто посещал с концертами (Джонни является фронтменом американской группы Hollywood Vampires), кинопремьерами и личными визитами.

Французский продакшен, занимавшийся производством "Фаворитки", решил подзаработать деньги в РФ. Точно неизвестно, знал ли об этом перед началом съемок сам Депп. Дистрибьютором фильма с Джонни в стране-террористе выступила местная компания Russian World Vision.

Напомним, ранее мы писали, что Джонни Депп готов простить компанию Disney. Также мы рассказывали, что первый за три года фильм с Джонни Деппом встретили семиминутными овациями в Каннах.