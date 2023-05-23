На фоне слухов о романе Жадан и Соловий вышли вместе на сцену во Львове

Поэт, музыкант Сергей Жадан и певица Христина Соловий. Фото: коллаж Новини.LIVE

Два аншлага во Львовской национальной опере собрал поэт, музыкант и номинант на Нобелевскую премию по литературе Сергей Жадан. Компанию ему на сцене составили звездные друзья и певица Христина Соловий, которая, по слухам, встречается с артистом.

Новини.LIVE расскажет подробности творческого вечера и покажет совместные фото Жадана и Соловий.

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Организаторы концерта, предоставившие информацию Новини.LIVE, не сделали никакого акцента на выступлении певицы Христины Соловий. Именно из-за нее, по слухам, Сергей разводится со своей женой Ириной Куницыной. Вместе они были 15 лет и воспитывают 10-летнюю Марию.

Ни до концерта, ни во время выступления, и даже после потенциальная звездная парочка не прокомментировала новости об их отношениях.

Сергей Жадан и Христина Соловий. Фото: культурная платформа "Ковчег Украина"

Певица Христина Соловий. Фото: культурная платформа "Ковчег Украина"

Подробности концерта

Жадан презентовал новую книгу, артбук "Птица: стихи, ставшие песнями". По словам Сергея, эти концерты были уникальными, потому что вряд ли когда-нибудь повторятся в таком составе. Львовскую "Птицу" на сцене творили в основном именно львовские музыканты.

Специально из Германии приехала Марьяна Садовская — международно признанная певица в стиле world music, которую называют украинской Бьорк. Впервые после многолетнего перерыва на сцену вышла и группа "Мертвий півень". Музыканты раскрыли имя нового вокалиста — им будет Юрий Рокецкий.

Так называемые "боевые" друзья поэт, группы "Жадан і Собаки" и "Лінія Маннергейма" с Олегом Кадановым также присоединились к презентации новой книги. Специальными гостями концерта стали легендарные "Брати Гадюкіни". Спеть вместе с "Гадами" было давней мечтой Жадана — "Файне місто город Тернопіль" и "Наркомани на городі" с музыкантами исполнял весь зал.

Сергей Жадан со звездными гостями концерта во Львове. Фото: культурная платформа "Ковчег Украина"

Следующий концерт

Уже 23 августа в день рождения Сергея Жадана в столичном "Дворце Украина" состоится еще один уникальный концерт-презентация артбука "Птица" в значительно расширенном составе участников. В частности, на сцену должны выйти Святослав Вакарчук, группы "ДахаБраха", Dakh Daughters, "Бумбокс", Kozak System и другие.

Артбук "Птица: стихи, ставшие песнями". Фото: культурная платформа "Ковчег Украина"

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Жадан поделился впечатлениями от знакомства с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Также мы рассказывали, что группа "Бумбокс" и Сергей Жадан представили саундтрек к фильму "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитаблаева.