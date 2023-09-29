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На фоне слухов о разводе Анна Тринчер представила откровенный клип: видео

29 сентября 2023 10:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
На фоне слухов о разводе Анна Тринчер представила откровенный клип: видео
Певица Анна Тринчер в новой видеоработе. Фото: менеджмент артистки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Новой откровенной видеоработой порадовала своих поклонников певица Анна Тринчер. 22-летняя артистка представила клип на песню "Очі", которая стала хитом, в частности, в TikTok.

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале Тринчер.

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По словам артистки, сейчас переживающей непростые времена, видео на песню "Очі" стало самым танцевальным клипом в ее карьере. По замыслу, в работе Анна пытается привести в себя свою любовь, разбивая лед из замороженного партнера, лед дает трещину, а от ее прикосновений и горячих танцев он начинает таять.

"Это образ тех самых влюбленных, которые несмотря ни на что найдут выход, чтобы прикоснуться подушечками пальцев и почувствовать тепло друг друга. Также не могу не отметить, что это мой первый клип с таким количеством хореографии и очень тяжелой подготовкой. Вместе с балетом мы всегда отрабатываем на все 100%, но в видеоработе "Очі" мы в тысячу раз приумножили свои силы и энергию, и это читается в наших движениях, ведь это нереальная отдача своего труда", прокомментировала премьеру певица.

О звездной паре

24 сентября Анна Тринчер и блогер, бизнесмен Александр Волошин отдельно друг от друга отметили первую годовщину свадьбы. Муж певицы сейчас с друзьями в Карпатах. Проблемы в отношениях звездная пара не скрывает, и откровенно об этом говорит. Впрочем, развод не подтверждают.

Тринчер и Волошин
Свадьба певицы и бизнесмена. Фото: Instagram/annatrincher_official

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер тронула украинцев воспоминаниями из своего детства. Также мы рассказывали, как Тринчер пережила ужаснейшую (по ее словам) ночь в жизни.

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