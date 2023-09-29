На фоне слухов о разводе Анна Тринчер представила откровенный клип: видео
Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Новой откровенной видеоработой порадовала своих поклонников певица Анна Тринчер. 22-летняя артистка представила клип на песню "Очі", которая стала хитом, в частности, в TikTok.
Видео доступно для просмотра на YouTube-канале Тринчер.
Откровенные и мокрые танцы Анны Тринчер
По словам артистки, сейчас переживающей непростые времена, видео на песню "Очі" стало самым танцевальным клипом в ее карьере. По замыслу, в работе Анна пытается привести в себя свою любовь, разбивая лед из замороженного партнера, лед дает трещину, а от ее прикосновений и горячих танцев он начинает таять.
"Это образ тех самых влюбленных, которые несмотря ни на что найдут выход, чтобы прикоснуться подушечками пальцев и почувствовать тепло друг друга. Также не могу не отметить, что это мой первый клип с таким количеством хореографии и очень тяжелой подготовкой. Вместе с балетом мы всегда отрабатываем на все 100%, но в видеоработе "Очі" мы в тысячу раз приумножили свои силы и энергию, и это читается в наших движениях, ведь это нереальная отдача своего труда", — прокомментировала премьеру певица.
О звездной паре
24 сентября Анна Тринчер и блогер, бизнесмен Александр Волошин отдельно друг от друга отметили первую годовщину свадьбы. Муж певицы сейчас с друзьями в Карпатах. Проблемы в отношениях звездная пара не скрывает, и откровенно об этом говорит. Впрочем, развод не подтверждают.
Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер тронула украинцев воспоминаниями из своего детства. Также мы рассказывали, как Тринчер пережила ужаснейшую (по ее словам) ночь в жизни.