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Анна Трінчер розповіла, як пережила найжахливішу ніч у житті

31 липня 2023 12:12
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анна Трінчер розповіла про найжахливішу ніч – постраждала від панічної атаки
Українська співачка Анна Трінчер під час інтерв'ю на каналі "Ми – Україна". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер звернулася до своїх шанувальників з важливим зізнанням. Виявляється, відомій виконавиці стало зле просто в потягу, а посеред ночі вона зрозуміла, що в неї почалася панічна атака. 

Про це Анна Трінчер повідомляє у розділі Stories в Instagram.

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Молода зірка розповіла про те, що в неї була найжахливіша ніч в її житті. За словами Анни, в неї з’явилася панічна атака, яка тривала 1,5 години. Вона зазначила, що вона не відчувала тіло та навіть почала заїкатися.

"Сьогодні я пережила найжахливішу ніч в своєму житті. Панічна атака довжиною в півтори години. Я одна в іншій країні, в поїзді. Я вперше в житті заїкалася. Моє тіло було спазмованим, але водночас я нічого не відчувала... Півтори години провідник тримав мене за руку. Він був збентеженим і не розумів, що робити. На зв'язку була моя подруга, без якої я б не впоралася. Дуже сильно їм вдячна", — звернулася до публіки Анна Трінчер.

Stories Анни Трінчер
Stories співачки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Stories Анни Трінчер
Stories співачки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Stories Анни Трінчер
Stories співачки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Також українська акторка зазначила, що їй дуже себе шкода, адже їй було дуже боляче. За словами Анни Трінчер, вона сильна та розумна, але до такої ночі вона не була готова. 

"Я сильна, я хороша, я розумна, глибока, і я би впоралася з будь-чим. Але до цього я просто не була готова, я не знайшла в собі сили зупинити мою емоційність, відпустити ситуацію і не давати шанс всьому цьому перерости в ПА", — також додала українська співачка.

Stories Анни Трінчер
Stories співачки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Анна Трінчер показала розкішний будинок, куди вона переїхала зі своїм чоловіком. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Анна Трінчер отримала багато хейту за нове відео. 

Також ми повідомляли про те, що співачка та блогерка Анна Трінчер згадала своє дитинство.

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