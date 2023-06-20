Анна Трінчер згадала своє дитинство – мама завжди брала з собою

Українська співачка Анна Трінчер під час інтерв'ю зі своїм чоловіком Олександром Волошиним. Фото: скріншот з YouTube

Молода українська виконавиця, акторка та блогерка Анна Трінчер згадала свою дитинство. Відома співачка згадала, як у дитинстві її мама завжди брала її з собою на різні концерти зірок, та розповіла про те, як вона сьогодні є тією самою зіркою, до якої ходять на концерти.

Відповідна публікація з’явилась на офіційній сторінці Анни Трінчер в соціальній мережі Instagram.

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"Кожного разу, коли я виходжу на сцену — я подумки згадую себе малесеньку. Мама завжди мене водила з собою на концерти всіх артистів, які приїжджали до Києва, і найважливіший момент тих вечорів для мене був — вийти на сцену і подарувати квіти. Сьогодні на сцені стою я і дарують квіти мені..", — написала Анна Трінчер.

Українська співачка Анна Трінчер під час інтерв'ю. Фото: скріншот з Instagram

За словами артистки, тепер кожного разу, коли вона проходить повз рекламні борди, де вона зображена, вона постійно згадує себе у маленькі роки. Тоді маленька Аня дорогою до школи постійно мріяла, що на цих рекламах колись буде й вона.

Нарешті її мрія здійснилася, адже тепер на цих бордах зображена саме вона, через що вона завжди радіє, немов маленька дитина. Молода співачка пояснила секрет такого успіху, розповівши, що потрібно робити для досягнення своїх мрій.

"Так і сталось… тепер я стою на фоні найбільшого в Україні екрана, де висвітлюється мій новий трек "Кропива". І скільки б мені не було років, скільки б разів я не бачила себе на екранах, або не виходила на сцену — я кожного разу буду щиро радіти, як дитина, бо мрії збуваються. Просто треба сильно вірити і все!…. А ні, ще працювати 24/7 з вогнем в очах, щиро люблячи те, чим займаєшся! @gulliver.kyiv Дякую, за підтримку!", — написала також українська співачка.

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