На фоне слухов о разводе Настю Каменских заметили в столичном парке: она была не с Потапом

Певица Настя Каменских

Громкое заявление украинского звездного блогера Богдана Беспалова об официальном разводе певицы Насти Каменских и рэпера Потапа все еще активно обсуждают в соцсетях. Алексей Потапенко уже прокомментировал сплетни. Каменских в это время продолжает лечить горло и активно проводит время в столице.

В своем Instagram певица показала, с кем прогулялась в одном из киевских парков.

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Каменских совместно с ОО "Сенсорика" встретилась с детьми, которые покинут свои дома из-за полномасштабной войны. Все вместе они посетили временное пристанище для животных, расположенное на ВДНХ в Киеве. Главной целью этого визита было подарить детям возможность на несколько часов претворить свои мечты в жизнь. Кстати, о том, что компанию им составит певица, никто из них не знал.

Певица и ОО "Сенсорика" передали приюту корм для собак и кошек, средства для ухода и амуницию, а детям подготовили приятные подарки.

"У меня сейчас идет активная подготовка к туру "Я — Україна", также я лечу свои связи, на которых появилось новообразование. Но эти несколько часов с жизнерадостными детьми и животными помогли мне полностью перезагрузиться и отключиться от всех хлопот, почувствовать Если у вас нет возможности завести дома пушистого любимца, вы всегда можете приехать в приют, привезти корм и провести время с животными. Это будет полезно для вашего ментального здоровья, а самое главное — вы сделаете хорошее дело!", — подытожила Каменских.

Напомним, ранее мы писали, что Каменских показала, как проходит интенсивное лечение перед последующими концертами. Также мы рассказывали, что фронтмен британской группы Bring Me the Horizon записал трогательное видео для украинцев.