На фоне слухов о разводе Тринчер представила романтический дуэт с молодым певцом

Музыкальные исполнители Анна Тринчер и Василий Демчук (DEMCHUK). Фото: менеджмент певицы

Певица Анна Тринчер, о личной жизни которой в последнее время много разговоров в соцсетях, представила страстную композицию "Цілуй". Молодая артистка записала ее с певцом DEMCHUK (Василий Демчук).

Трек появился в соцсетях знаменитостей, на YouTube Тринчер и музыкальных платформах.

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По словам молодых исполнителей, "Цілуй" — это песня о безумном восторге, который сбивает с ног. А желание почувствовать вкус губ друг друга настолько сильно и всеобъемлюще, что заставляет забыть весь окружающий мир.

"Этой песне невозможно не подпевать, под нее хочется танцевать и влюбляться. Она о тех же страстных отношениях, когда у вас все только-только начинается. Конечно, мы с DEMCHUK вложили в работу собственные истории, они где-то там спрятаны между строк, но каждый точно прочтет главный эмоциональный месседж трека — страстную любовь, которая забирает в плен", — прокомментировала премьеру Тринчер.

Впервые артисты исполнили трек вживую к официальной премьере на грандиозной премии портала "МУЗВАР". Тогда видео с выступлением завирусилось в сети и набрало более 100 тысяч просмотров.

"Мы не ожидали, что получим столь много крутых отзывов после выступления, мне оборвали директ с вопросами, когда выйдет песня. Так что я счастлив наконец ее презентовать. Мы творили с Аней в синергии и творческой любви. Для меня "Цілуй" — это песня о тот особый момент, когда я смотрю в глаза девушке, чтобы понять, хочу ли попробовать на вкус ее губы. Это песня о страсти, возникающей между мужчиной и женщиной в одну секунду и которую невозможно потушить", — подытожил DEMCHUK.

Напомним, ранее мы писали, какие украинские артисты подали заявку на премию "Грэмми". Также мы рассказывали, что Тринчер гневно отреагировала на слухи о своем разводе с Волошиным.