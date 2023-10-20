Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow На фоне слухов о разводе Тринчер представила романтический дуэт с молодым певцом arrow

На фоне слухов о разводе Тринчер представила романтический дуэт с молодым певцом

20 октября 2023 10:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
На фоне слухов о разводе Тринчер представила романтический дуэт с молодым певцом
Музыкальные исполнители Анна Тринчер и Василий Демчук (DEMCHUK). Фото: менеджмент певицы
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Анна Тринчер, о личной жизни которой в последнее время много разговоров в соцсетях, представила страстную композицию "Цілуй". Молодая артистка записала ее с певцом DEMCHUK (Василий Демчук).

Трек появился в соцсетях знаменитостей, на YouTube Тринчер и музыкальных платформах.

Читайте также:

Новый дуэт Анны Тринчер

По словам молодых исполнителей, "Цілуй" это песня о безумном восторге, который сбивает с ног. А желание почувствовать вкус губ друг друга настолько сильно и всеобъемлюще, что заставляет забыть весь окружающий мир.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

"Этой песне невозможно не подпевать, под нее хочется танцевать и влюбляться. Она о тех же страстных отношениях, когда у вас все только-только начинается. Конечно, мы с DEMCHUK вложили в работу собственные истории, они где-то там спрятаны между строк, но каждый точно прочтет главный эмоциональный месседж трека — страстную любовь, которая забирает в плен", — прокомментировала премьеру Тринчер.

Впервые артисты исполнили трек вживую к официальной премьере на грандиозной премии портала "МУЗВАР". Тогда видео с выступлением завирусилось в сети и набрало более 100 тысяч просмотров.

"Мы не ожидали, что получим столь много крутых отзывов после выступления, мне оборвали директ с вопросами, когда выйдет песня. Так что я счастлив наконец ее презентовать. Мы творили с Аней в синергии и творческой любви. Для меня "Цілуй" — это песня о тот особый момент, когда я смотрю в глаза девушке, чтобы понять, хочу ли попробовать на вкус ее губы. Это песня о страсти, возникающей между мужчиной и женщиной в одну секунду и которую невозможно потушить", — подытожил DEMCHUK.

Напомним, ранее мы писали, какие украинские артисты подали заявку на премию "Грэмми". Также мы рассказывали, что Тринчер гневно отреагировала на слухи о своем разводе с Волошиным.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме