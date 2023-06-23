На фоне языкового скандала Каминская перевела трек "Слава Богу" на украинский язык

Певица Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka

В последнее время в соцсетях бывшей участницы группы "НеАнгелы" Славы Каминской горячо. Артистку упрекают за общение на русском языке, на что певица опубликовала одну из статей Конституции Украины на эту тему. Несмотря на скандалы, Слава запремьерила украиноязычную версию своего хита Slava Bogu ("Слава Богу").

Новая версия доступна на всех музыкальных платформах, а также на YouTube канале певицы.

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Украинизация Каминской

По словам Славы, новая версия песни — это ее манифест и комментарий для всех СМИ на "языковую тему". В последнее время Каминская, которая после начала полномасштабной войны вместе с двумя детьми переехала в Роттердам (Нидерланды), очень эмоционально реагирует на статьи в прессе и Telegram каналах.

Каминская, которая рассказывала Анне Тринчер, что та не знает правила шоу-бизнеса, почему-то упрекает журналистов в освещении новостей с ее сториз, как, например, критику концерта Бейонсе в Амстердаме.

В новой версии Slava Bogu Каминская назвала россиян "узкими". Но в большинстве своем смысл композиции не изменился.

"Слушайте украинскую музыку, поддерживайте любимых артистов, а главное — не позволяйте никому нас разделять. Ни по языковому вопросу, ни по какому-то другому поводу. Держимся вместе, только так победим! SLAVA — Украине", — написала Каминская.

Реакция соцсетей

Зачем? Переобуться, чтобы бить себя в грудь и говорить я патриот?

Еще на два года минимум хит всех хитов.

Ну, наконец! Мой респект.

Бешенные соседи выползли из болота похейтить, да и этого сделать нормально не могут.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Каминская обручилась с бойфрендом: певица готовится к третьей свадьбе. Также мы рассказывали, что Слава Каминская поздравила первого мужа с днем рождения и показала, как он сейчас выглядит.