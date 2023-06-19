Слава Камінська показала фото з Одеси – співачка отримала критику за свою мову

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська звернулася до публіки. Популярна артистка показала фотографію, де вона щаслива стоїть на березі моря в Одесі, та розповіла про те, як деякі адміністратори порушують закони.

Відповідну фотографію Слава Камінська опублікувала у своєму обліковому записі в Instagram.

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Відома артистка вже досить довгий час знаходиться за кордоном та, судячи з усього, не сильно поспішає повертатися додому. Крім того, Слава Камінська вважає, що, говорячи українською, людина не стає патріотом, тому вона говорить російською.

Але нову публікацію українська співачка вирішила розмістити українською мовою, чим здивувала публіку. Слава поділилася фотографією з Одеси, де вона щаслива стоїть біля моря, одягнена в довгу сукню, джинсову куртку, чорні босоніжки на товстій платформі та яскраві сонцезахисні окуляри.

"Подумала залишком мозку і вирішила) краще взагалі нічо не писати)))) здоровіше буду. ПС: адміністратори деяких сайтів, що публікують особисте листування, порушують законодавство:) Це так ) нагадування", — написала Слава Камінська під своєї фотографією з Одеси.

Люди, які помітили нову публікацію на сторінці української виконавиці, вирішили не проходити повз неї мовчки, а прокоментувати.

Вот і правильно, живіть в іншій країні, сюди вже не їдьте, так ніби 70 років, що тяжко рідну мову вивчити

Але це так багато для вас? В теперішній час перейти на рідну мову? (ви все ж таки громадяни цієї країни ) Це підтримка

Українець — не той, хто говорить українською, а щось робить для України. Зад*вбали ви псевдопатріоти. 40 відсотків України російськомовні, згодом його поменшає, але не треба нас напружувати. Я можу спілкуватися по-русски , але це мій вибір, хоч китайською .... Тільки тр*ндіть можете і бити гроші з тих, хто не може повернутися додому! Ганьба вам

Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скріншот з Instagram

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