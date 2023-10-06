На тлі новини про розлучення фронтмена, гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентував новий кліп

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" на музичній премії YUNA. Фото: Instagram/bezobmezhen

Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентували акустичну версію пісні "Дим" та анонсували міні тур Україною з ексклюзивною програмою. Музиканти завітають в п’ять міст нашої країни вже наступного року.

Про це йдеться в дописі під кліпом, який гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" завантажив на своєму YouTube-каналі.

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Про нову версію популярної пісні

Основна версія композиції "Дим" за два місяці набрала понад шість мільйонів переглядів на YouTube. Тепер час для рекордів і нової версії популярного треку.

"Ми зробили акустичну версію пісні "Дим" і, окрім того, робимо акустичну програму кращих своїх пісень та їдемо у тур оперними театрами та філармоніями найбільших міст України. Зустрінемось з вами у квітні 2024 року у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську на особливих концертах "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", — прокоментував прем’єру фронтмен гурту Сергій Танчинець.

Зйомки відеороботи на акустичну версію відбувались у Португалії, паралельно зі зйомками основного кліпу ще влітку. Як і в основному кліпі на трек "Дим", у цій роботі також є відсилання до хіта "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" — "Зорі Зpапалали" (набрала понад 55 мільйонів переглядів на YouTube).

Команда відтворила деякі кадри: те ж ліжко, яке стоїть на тому ж місці, що і п’ять років тому посеред каміння у лісі та такий же ракурс зйомки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Танчинець розлучається зі своєю дружиною Ганною, з якою він був у шлюбу майже 15 років. Також ми розповідали, що співак YAKTAK (захисник нашої країни Олександр Ярмак) представив пісню про довоєнні будні.