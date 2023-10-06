На фоне новости о разводе фронтмена, группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" представила новый клип

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" на музыкальной премии YUNA. Фото: Instagram/bezobmezhen

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентовала акустическую версию песни "Дим" и анонсировала мини тур по Украине с эксклюзивной программой. Музыканты посетят пять городов нашей страны уже в следующем году.

Об этом говорится в сообщении под клипом, который группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" загрузила на своем YouTube-канале.

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О новой версии популярной песни

Основная версия композиции "Дим" за два месяца набрала более шести миллионов просмотров на YouTube. Теперь пора для рекордов и новой версии популярного трека.

"Мы сделали акустическую версию песни "Дим" и, кроме того, делаем акустическую программу лучших своих песен и едем в тур по оперным театрам и филармониям крупнейших городов Украины. Встретимся с вами в апреле 2024 года в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске на особых концертах "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", — прокомментировал премьеру фронтмен группы Сергей Танчинец.

Съемки видеоработы на акустическую версию происходили в Португалии, параллельно съемкам основного клипа еще летом. Как и в основном клипе на трек "Дим", в этой работе также есть отсылка к хиту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" — "Зорі запалали" (набрала более 55 миллионов просмотров на YouTube).

Команда воспроизвела некоторые кадры: та же кровать, которая стоит на том же месте, что и пять лет назад среди камней в лесу и такой же ракурс съемки.

Напомним, ранее мы писали, что Танчинец разводится со своей женой Анной, с которой он был в браке почти 15 лет. Также мы рассказывали, что певец YAKTAK (защитник нашей страны Александр Ярмак) представил песню о довоенных буднях.