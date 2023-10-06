Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow На фоне новости о разводе фронтмена, группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" представила новый клип arrow

На фоне новости о разводе фронтмена, группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" представила новый клип

6 октября 2023 10:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
На фоне новости о разводе фронтмена, группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" представила новый клип
Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" на музыкальной премии YUNA. Фото: Instagram/bezobmezhen
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентовала акустическую версию песни "Дим" и анонсировала мини тур по Украине с эксклюзивной программой. Музыканты посетят пять городов нашей страны уже в следующем году.

Об этом говорится в сообщении под клипом, который группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" загрузила на своем YouTube-канале.

Читайте также:

О новой версии популярной песни

Основная версия композиции "Дим" за два месяца набрала более шести миллионов просмотров на YouTube. Теперь пора для рекордов и новой версии популярного трека.

"Мы сделали акустическую версию песни "Дим" и, кроме того, делаем акустическую программу лучших своих песен и едем в тур по оперным театрам и филармониям крупнейших городов Украины. Встретимся с вами в апреле 2024 года в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске на особых концертах "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", — прокомментировал премьеру фронтмен группы Сергей Танчинец.

Съемки видеоработы на акустическую версию происходили в Португалии, параллельно съемкам основного клипа еще летом. Как и в основном клипе на трек "Дим", в этой работе также есть отсылка к хиту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" — "Зорі запалали" (набрала более 55 миллионов просмотров на YouTube).

Команда воспроизвела некоторые кадры: та же кровать, которая стоит на том же месте, что и пять лет назад среди камней в лесу и такой же ракурс съемки.

Напомним, ранее мы писали, что Танчинец разводится со своей женой Анной, с которой он был в браке почти 15 лет. Также мы рассказывали, что певец YAKTAK (защитник нашей страны Александр Ярмак) представил песню о довоенных буднях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз