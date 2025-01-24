Блогер Александр Волошин признался о серьезных зависимостях и проблемах

Блогер Александр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Блогер Александр Волошин, который в прошлом году уехал за границу и не возвращался в Украину, признался, что имеет проблемы. Так, в частности, у экс-супруга певицы Анны Тринчер зависимости от алкоголя, соцсетей и употребления наркотических веществ.

Об этом Волошин признался в своем Instagram, на который подписаны миллион фолловеров.

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По словам Волошина, который отдыхал в Азии и ОАЭ с семьей и вернулся в Европу, он часто убегал от себя и мыслей в алкоголь и наркотические вещества. После скандала со сбором для "Охматдета" после его обстрела летом прошлого года блогер уверяет — он до сих пор не пришел в себя.

"Не могу сказать, что я наркоман или алкоголик, но я срываюсь и оно меня убивает. Не могу собраться. Хочу сказать, что ни одной капли алкоголя или чего-либо, что меняет состояние, я не буду употреблять до конца года. Если сорвусь, то буду человеком, который не держит слово перед большим количеством людей. Так дальше просто не смогу жить", — отметил Александр.

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Также беглый блогер решил ограничить время использования соцсетей.

"Если от каннабиса я смог отказаться месяц назад и меня вообще к нему не тянет, то без Instagram и TikTok, я не мог протянуть и трех часов. Поэтому уже более двух недель у меня удален ТікТок. Instagram я удаляю, а когда надо что-то выставить, я просто загружаю его заново и потом снова удаляю", — отметил Волошин.

Александр Волошин в другом физическом и ментальном состоянии. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Напомним, ранее мы писали, что полураздетая Анна Тринчер разгромила за границей гостиничный номер. Также мы рассказывали, что Волошин пригрозил блогеру Рамине Эсхакзай компроматом и обвинил во лжи.