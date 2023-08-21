На тлі розлучення Брітні Спірс опублікувала відверте відео з іншими чоловіками

Співачка Брітні Спірс на зйомках кліпу Make Me. Фото: Google

У скандальному розлученні американської співачки Брітні Спірс з актором та моделлю Семом Асгарі з'являються нові подробиці. 41-річна артистка показала відео, на якому вона веселиться в групі підкачаних чоловіків.

Воно з’явилось в Instagram зірки.

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Брітні любить гарячіше

В таблоїдах шириться інформація, що однією з причин того, що 29-річний Сем подав на розлучення, були зради Брітні з персоналом. Нібито Спірс попросила, аби хтось з працівників її маєтку зняв її оголеною, ну а далі вже понеслося.

На тлі цих розмов, Спірс опублікувала відео, на якому невідомий чоловік облизує ногу поп-принцеси, а потім компанія підкачаних красенів тримають її на руках. При чому попспівачка одягнута у зелену мінісукню з відвертим декольте. У підписі до ролику Брітні повідомила, що сама запросила хлопців і веселилась з ними до ранку.

На цьому виконавиця не зупинилась. Мати двох вже дорослих, але ще неповнолітніх дітей, опублікувала відео, яке зняла у ліжку. Майже повністю оголена Брітні позує на камеру і не може перестати любуватися собою. Саме через таку відвертість сини не спілкуються з матір’ю. Нещодавно хлопці переїхали на Гаваї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня клієнтка звинуватила чоловіка Брітні Спірс у домаганнях. Також ми розповідали, що Брітні уперше прокоментувала розлучення з молодим чоловіком.