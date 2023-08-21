На фоне развода Бритни Спирс опубликовала откровенное видео с другими мужчинами

Певица Бритни Спирс на съемках клипа Make Me. Фото: Google

В скандальном разводе американской певицы Бритни Спирс с актером и моделью Сэмом Асгари появляются новые подробности. 41-летняя артистка показала видео, на котором она веселится в группе мужчин.

Оно появилось у Instagram звезды.

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В таблоидах распространяется информация, что одной из причин того, что 29-летний Сэм подал на развод, были измены Бритни с персоналом. Якобы Спирс попросила, чтобы кто-то из работников ее особняка снял ее обнаженной, а дальше уже понеслось.

На фоне этих разговоров Спирс опубликовала видео, на котором неизвестный мужчина облизывает ногу поп-принцессы, а затем компания подкачанных красавцев держат ее на руках. При чем поп-певица одета в зеленое мини-платье с откровенным декольте. В подписи к ролику Бритни сообщила, что сама пригласила ребят и веселилась с ними до утра.

На этом исполнительница не остановилась. Мать двоих уже взрослых, но еще несовершеннолетних детей, опубликовала видео, которое сняла в постели. Почти полностью оголенная Бритни позирует на камеру и не может перестать любоваться собой. Именно из-за такой откровенности сыновья не общаются с матерью. Недавно парни переехали в Гавайи.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая клиентка обвинила мужа Бритни Спирс в притязаниях. Также мы рассказывали, что Бритни впервые прокомментировала развод с молодым мужем.