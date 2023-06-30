На фоне скандального развода жена Кевина Костнера сбежала с детьми из Калифорнии

Актер Кевин Костнер с супругой Кристин Баумгартнер. Фото: Google

Развод американского актера и режиссера Кевина Костнера с моделью и дизайнером Кристин Баумгартнер похоже превратился в реалити-шоу. Женщина требует от кинозвезды больше денег и не планирует уезжать из их дома. На фоне скандальных разборок 49-летняя Кристин с двумя детьми покинула Калифорнию.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Скандальный развод

Папарацци сфотографировали Баумгартнер в аэропорту Лос-Анджелеса спустя несколько часов после того, как 68-летний Костнер обвинил ее в том, что она требует около 250 тысяч долларов ежемесячных отступных для оплаты пластической операции.

Компанию Кристин в путешествии составили 14-летний сын Хейс Логан и 13-летняя дочь Грейс Эвери. Всего же у звездной пары трое детей.

Кристин Баумгартнер с детьми. Фото: Page Six

Кристин Баумгартнер с детьми. Фото: Page Six

На фоне непростого развода пары, Кристин отказывается покинуть особняк Костнера стоимостью 145 миллионов долларов, несмотря на то, что их давняя предбрачная сделка предполагала, что у нее было 30 дней, чтобы освободить их дом после того, как она подала на развод 1 мая.

Однако недавно она согласилась выехать из поместья при одном условии: больше денег. Согласно судебным документам, Баумгартнер заявила, что освободит дом до конца августа, если Кевин выплатит ей отступные.

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