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На фоне скандального развода жена Кевина Костнера сбежала с детьми из Калифорнии

30 июня 2023 07:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
На фоне скандального развода жена Кевина Костнера сбежала с детьми из Калифорнии
Актер Кевин Костнер с супругой Кристин Баумгартнер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Развод американского актера и режиссера Кевина Костнера с моделью и дизайнером Кристин Баумгартнер похоже превратился в реалити-шоу. Женщина требует от кинозвезды больше денег и не планирует уезжать из их дома. На фоне скандальных разборок 49-летняя Кристин с двумя детьми покинула Калифорнию.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Папарацци сфотографировали Баумгартнер в аэропорту Лос-Анджелеса спустя несколько часов после того, как 68-летний Костнер обвинил ее в том, что она требует около 250 тысяч долларов ежемесячных отступных для оплаты пластической операции.

Компанию Кристин в путешествии составили 14-летний сын Хейс Логан и 13-летняя дочь Грейс Эвери. Всего же у звездной пары трое детей.

Кристин Баумгартнер с детьми. Фото: Page Six
Кристин Баумгартнер с детьми. Фото: Page Six

На фоне непростого развода пары, Кристин отказывается покинуть особняк Костнера стоимостью 145 миллионов долларов, несмотря на то, что их давняя предбрачная сделка предполагала, что у нее было 30 дней, чтобы освободить их дом после того, как она подала на развод 1 мая.

Однако недавно она согласилась выехать из поместья при одном условии: больше денег. Согласно судебным документам, Баумгартнер заявила, что освободит дом до конца августа, если Кевин выплатит ей отступные.

Напомним, ранее мы писали, что поэт, музыкант и номинант на Нобелевскую премию по литературе Сергей Жадан официально развелся со своей супругой Ириной Куницыной. Вместе они были 15 лет. Также мы рассказывали, что певица Аврил Лавин поставила точку в романе с известным рэпером.

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