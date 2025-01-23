Українці продовжують слухати російських виконавців — вони знову в трендах

На третій рік війни — український YouTube очолив трек росіянки
Попри те, що окупанти вже третій рік продовжують знищувати наші території та вбивати наших громадян, українці продовжують споживати російський контент. Нині український YouTube очолює співачка з РФ.
Редакція Новини.LIVE розкаже, яка композиція нині найбільше подобається українцям.
Кого слухають українці
Перше місце в українському YouTube посіла росіянка CHEPIKK (справжнє ім'я — Катерина Чепік) з піснею "Не люби меня". Її трек зібрав 500 тисяч переглядів. Попри це, в п'ятірку фаворитів потрапило чотири українські виконавці.
ТОП-5 найпопулярніших пісень на українському YouTube:
- CHEPIKK – "Не люби меня"
- DIBROVA – "Там, де ти"
- Гурт VIP – "Стара баба"
- ШУГАР – "Діва"
- Марина і компанія – "Динь білий динь".
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Нагадаємо, російський поет Олександр Пєлєвін потрапив до списку небажаних осіб Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Також ми писали, що російський музикант заявив про готовність воювати проти українців.
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