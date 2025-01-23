Українці продовжують слухати російських виконавців — вони знову в трендах

Дівчина слухає музику в навушниках. Ілюстративне фото: Freepik

Попри те, що окупанти вже третій рік продовжують знищувати наші території та вбивати наших громадян, українці продовжують споживати російський контент. Нині український YouTube очолює співачка з РФ.

Редакція Новини.LIVE розкаже, яка композиція нині найбільше подобається українцям.

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Перше місце в українському YouTube посіла росіянка CHEPIKK (справжнє ім'я — Катерина Чепік) з піснею "Не люби меня". Її трек зібрав 500 тисяч переглядів. Попри це, в п'ятірку фаворитів потрапило чотири українські виконавці.

ТОП-5 найпопулярніших пісень на українському YouTube:

CHEPIKK – "Не люби меня"

DIBROVA – "Там, де ти"

Гурт VIP – "Стара баба"

ШУГАР – "Діва"

Марина і компанія – "Динь білий динь".

Фаворити українців. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, російський поет Олександр Пєлєвін потрапив до списку небажаних осіб Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Також ми писали, що російський музикант заявив про готовність воювати проти українців.