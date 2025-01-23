Украинцы продолжают слушать российских исполнителей - они снова в трендах

Девушка слушает музыку в наушниках. Иллюстративное фото: Freepik

Несмотря на то, что оккупанты уже третий год продолжают уничтожать наши территории и убивать наших граждан, украинцы продолжают потреблять российский контент. Сейчас украинский YouTube возглавляет певица из РФ.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какая композиция сейчас больше всего нравится украинцам.

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Первое место в украинском YouTube заняла россиянка CHEPIKK (настоящее имя я Екатерина Чепик) с песней "Не люби меня". Ее трек собрал 500 тысяч просмотров. Несмотря на это, в пятерку фаворитов попало четыре украинских исполнителя.

ТОП-5 самых популярных песен на украинском YouTube:

CHEPIKK – "Не люби меня"

DIBROVA – "Там, где ты"

Гурт VIP – "Стара баба"

ШУГАР – "Діва"

Марина и компания – "Динь білий динь".

Фавориты украинцев. Фото: скриншот YouTube

Напомним, российский поэт Александр Пелевин попал в список нежелательных лиц Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Также российский артист заявил о готовности воевать против украинцев.