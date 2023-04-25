На жизнь участников группы "Антитіла" было совершено покушение: подробности инцидента во Франции
Группа "Антитіла" отыграла благотворительный концерт в столице Франции, Париже. Возвращаясь в Украину, автобус с музыкантами едва не попал в ДТП. Причиной стала порча деталей транспортного средства неизвестными личностями.
Подробности инцидента в Instagram рассказал фронтмен группы Тарас Тополя.
Что сделали неизвестные
Музыкант рассказал, что во время выступления группы "Антитіла" в Париже кто-то выкрутил гайки на колесе автобуса украинцев. Когда весь коллектив был в транспорте, который находился на скоростном европейском автобане, качающимся колесом полностью срезало болты. Колесо, отпав, повисло на тормозном диске, нарезая металлическую стружку.
"Только благодаря водительскому мастерству микроавтобус с командой в этот момент не перевернулся, и даже удачно остановился до событий, которые бы имели тяжелые последствия. В эти моменты ты понимаешь, что бдительность во время войны нельзя ослаблять никогда, потому что враг может быть повсюду", — сообщил Тополя.
Украинцы вызвали дорожные службы, произвели ремонт и оценку повреждений. Были обнаружены царапины при попытке выкрутить свежевыкрашенные диски и гайки на колесах.
"Не знаем, кого "благодарить" — соседям москалям в гостинице, которые, возможно, пришли тихонько послушать наш концерт, или просто неравнодушным "поклонникам" нашей деятельности и творчества в Париже. Но главное — что все нормально! Все переживем", — подытожил музыкант.
В комментариях поклонники и подписчики группы "Антитіла" выразили свою обеспокоенность за музыкантов.
- Это покушение на убийство! Не оставляйте без внимания, пусть французы раскрывают глаза
- Держитесь и оставляйте бус под охраной
- Будьте осторожны. Перед выездом проверяйте исправность автомобиля. Слава Богу, что все хорошо кончилось. Ждем новых мощных песен
Напомним, ранее мы писали, что за день до первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023", 8 мая, группа "Антитіла" выступит на сцене Городка Евровидения в английском Ливерпуле. Также мы рассказывали, что группа "Антитіла" записала саундтрек к видеоигре о военном дроне.