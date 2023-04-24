Настя Каменських влаштувала імпровізований концерт для захисників України

Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно презентувала патріотичну капсульну колекцію одягу, продовжує свій благодійний тур Україною. Незважаючи на проблеми з голосом та тривале лікування, виконавиця не відмінила концерти, а просто перенесла дати виступів.

На своїй сторінці в Instagram Каменських поділилася відео з імпровізованого концерту у шпиталі. Дорогою з Луцька у Рівне співачка вирішила підтримати наших захисників.

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Нещодавно Настя Каменських вирушила у благодійний тур Україною. Окрім того, що співачка активно підтримує бойовий дух українців, вона також збирає кошти для наших бійців.

Дорогою з Луцька у Рівне Настя разом з командою завітала до Рівненського обласного шпиталю ветеранів війни. Співачка дізналася, що деякі хлопці, проходячи реабілітацію, малюють картини та активно займаються творчістю.

Настя придбала нашим воїнам фарби та все необхідне для малювання, а також поповнила бібліотеку шпиталю художньою літературою.

"Я дуже вдячна нашим воїнам за все те, що вони для нас роблять. Що дають нам можливість жити, творити, бути в безпеці та працювати задля нашої перемоги. Мені було дуже приємно і хвилююче провести час разом з ними", — поділилася враженнями Каменських.

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