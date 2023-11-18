На съемки киноэпопеи "Наполеон" пригласили настоящего военного советника

Фото из фильма "Наполеон". Фото: instagram.com/napoleonmovie/

На следующей неделе выйдет в прокат историческая драма "Наполеон" Ридли Скотта. Режиссер, более полувека работающий над созданием исторических фильмов, снял драму о французском полководце Наполеоне Бонапарте.

Об этом пишет Forbes.

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Скотта заинтересовала идея исследовать характер Наполеона и перспектива съемки зрелищных сражений под предводительством полководца.

"Одна из причин, почему люди до сих пор очарованы Наполеоном — он был сложной личностью. Человек, прокладывавший путь к трону Европы, тактический гений, превратился в беспомощного влюбленного мужчину, который признается, что без этой женщины он ничто", — говорит Скотт.

Роль французского полководца исполнил оскароносный Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Джокер"), а его любимой — Ванесса Кирби ("Миссия невыполнима 8", "Фантастическая четверка"). Бюджет фильма составляет не менее 200 миллионов долларов. На стоимость фильма повлияло то, что команда не слишком обращалась к искусственному интеллекту. Финансирование и производство фильма взяла кинокомпания Apple Studios.

На площадке одновременно работало до 11 камер. Создатели нашли способ освещения места, размещения людей и ракурсы, где все смотрятся удачно. Придуманный подход позволил актерам импровизировать. Если на съемочной площадке незапланировано случался удачный момент, то Ридли почти гарантированно это снимал, говорит Феникс. Такую возможность актер получает очень редко, ведь пытаться воспроизвести еще раз импровизированные моменты практически невозможно, добавляет актер.

Наполеона воспроизводили по картинам известных художников. Полководец был наиболее задокументированным человеком. Коронацию Наполеона изобразил Жак-Луи Давид. Его также писали Делакруа и Рембрандт Пил.

"Францию" снимали в основном в Англии. Одной из ключевых задач команды был поиск дворцов и величественных домов, на фоне которых должны разворачиваться события. Художник-постановщик Артур Макс нашел немало таких локаций в Англии. Съемочный процесс хотели сосредоточить вблизи Лондона, но перед несколькими зданиями команда устоять не смогла. Одно из них – имение Боутон XIII века в трех часах от Лондона. Для одной из комнат команда Макса одолжила кровать у Victoria and Albert Museum.

"Армией" актеров руководил настоящий военный советник. Фильм Ридли Скотта воспроизводит знаменитые битвы Наполеона — Тулон, Аустерлиц, Ватерлоо, поэтому он нуждался в огромном составе актеров, которые могли бы двигаться и сражаться, как солдаты того времени. За создание армий французских, австрийских, русских и британских сил отвечал военный советник Пол Биддис. Для "пехоты" и "артиллерии" был организован учебный лагерь. Каждый актер должен был научиться заряжать мушкет, идти в ногу, уметь добраться из точки А в точку Б, как солдат времен Наполеона.

Для одной из батальных сцен было создано озеро. В одном из самых ярких моментов фильма кони армии противников Наполеона падают в ледяное озеро. Водоем воспроизвели на поле величиной 200-300 акров — это приблизительная площадь пяти-семи стадионов "Олимпийский". В безопасной для животных зоне команда работала с живыми лошадьми. Под слоем снега лежал резиновый коврик, чтобы лошадям было удобно бежать. Чтобы показать, как армия проваливается сквозь лед, команда использовала механических лошадей и построила для трюка резервуар размером 30 на 40 метров. Масштабную сцену одновременно снимали восемь камер.

Напомним, в Киеве прошел 52-й кинофестиваль "Молодость".

Ранее стало известно, что звезда сериала "Корона" снимется в фильме вместе с Лоу и Аной де Армас.