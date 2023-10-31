Зірка серіалу "Корона" зніметься в фільмі разом з Лоу та Аною де Армас
Виконавиця ролі єдиної сестри королеви Єлизавети II, принцеси Маргарети в перших сезонах серіалу "Корона", британська акторка Ванесса Кірбі зніметься у новому фільмі режисера Рона Говарда, відомого за стрічками "Аполлон-13", "Ігри розуму" та "Код да Вінчі". Компанію їй на знімальному майданчику складуть відомі світові знаменитості.
Про це повідомляє видання Deadline.
Новий зірковий проєкт
Зйомки трилера "Едем", який раніше хотіли назвати "Походження видів", розпочнуться вже наприкінці листопада. Участь в проєкті візьмуть 26-річна зірка серіалів "Ейфорія", "Суцільний відстій" американська акторка Сідні Свіні; дворазовий номінант на премію "Оскар", британський актор Джуд Лоу та зірка бондіани, кубино-іспанська кіноакторка, модель Ана де Армас.
Раніше повідомлялося, що до акторського складу картини увійдуть Алісія Вікандер та Дейзі Едгар-Джонс. Проте зірки відмовилися від участі у проєкті та були замінені на Кірбі та Свіні.
В основу нової стрічки ляже реальна історія, що сталася на Галапагоських островах (архіпелаг у Тихому океані, Еквадор). Говард відвідав їх 15 років тому, після чого задумав екранізувати ці події. Незадовго до пандемії COVID-19 режисер об'єднався зі сценаристом Ноа Пінком ("Тетріс") і почав працювати над сценарієм.
За їхніми словами, стрічка досліджує стан людини несподіваними, абсурдними, гумористичними методами. Саму сюжетну лінію поки не розсекречують. Зніматимуть проєкт в Австралії, а також на Галапагоських островах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що студія Disney перенесла прем'єру "Білосніжки" та показала перший кадр з фільм. Також ми розповідали, що українська режисерка зняла фільм про харків’ян, які три місяці прожили в метрополітені.
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