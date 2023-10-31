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Зірка серіалу "Корона" зніметься в фільмі разом з Лоу та Аною де Армас

31 жовтня 2023 06:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка серіалу "Корона" зніметься в фільмі разом з Лоу та Аною де Армас
Британська акторка Ванесса Кірбі в серіалі "Корона". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Виконавиця ролі єдиної сестри королеви Єлизавети II, принцеси Маргарети в перших сезонах серіалу "Корона",  британська акторка Ванесса Кірбі зніметься у новому фільмі режисера Рона Говарда, відомого за стрічками "Аполлон-13", "Ігри розуму" та "Код да Вінчі". Компанію їй на знімальному майданчику складуть відомі світові знаменитості.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Новий зірковий проєкт

Зйомки трилера "Едем", який раніше хотіли назвати "Походження видів", розпочнуться вже наприкінці листопада. Участь в проєкті візьмуть  26-річна зірка серіалів "Ейфорія", "Суцільний відстій" американська акторка Сідні Свіні; дворазовий номінант на премію "Оскар", британський актор Джуд Лоу та зірка бондіани, кубино-іспанська кіноакторка, модель Ана де Армас.

Раніше повідомлялося, що до акторського складу картини увійдуть Алісія Вікандер та Дейзі Едгар-Джонс. Проте зірки відмовилися від участі у проєкті та були замінені на Кірбі та Свіні.

В основу нової стрічки ляже реальна історія, що сталася на Галапагоських островах (архіпелаг у Тихому океані, Еквадор). Говард відвідав їх 15 років тому, після чого задумав екранізувати ці події. Незадовго до пандемії COVID-19 режисер об'єднався зі сценаристом Ноа Пінком ("Тетріс") і почав працювати над сценарієм.

За їхніми словами, стрічка досліджує стан людини несподіваними, абсурдними, гумористичними методами. Саму сюжетну лінію поки не розсекречують. Зніматимуть проєкт в Австралії, а також на Галапагоських островах. 

Галапагоські острови
Галапагоські острови. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що студія Disney перенесла прем'єру "Білосніжки" та показала перший кадр з фільм. Також ми розповідали, що українська режисерка зняла фільм про харків’ян, які три місяці прожили в метрополітені.

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