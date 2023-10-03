Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Наче Барбі: Дженніфер Лопес вразила появою у сміливій сукні arrow

Наче Барбі: Дженніфер Лопес вразила появою у сміливій сукні

3 жовтня 2023 14:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженніфер Лопес вразила появою у сміливій сукні
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженніфер Лопес прийшла на 5-ту щорічну церемонію Daytime Beauty Awards, яка відбулася в комплексі Taglyan у Голлівуді. Для події красуня обрала сміливу сукню з глибоким декольте.

Фото Лопес показала у своїх соціальних мережах.

Читайте також:

Яскравий вихід Дженніфер Лопес

Поп-діва вбралася у квіткову сукню з пишною спідницею Bach Mai Resort 2023, рожеві туфлі від Femme LA 'Donatella Mules' за 189 доларів і доповнила образ клатчем Rodo, обраних дуетом стилістів Робом Зангарді та Маріель Хаенн. Перукар Лоренцо Мартін зробив стильну зачіску Дженніфер для церемонії нагородження.

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Прихильники засипали зірку компліментами у соціальній мережі:

"Справжня Барбі"

"Найкрасивіша жінка"

"Просто сяєш", — пишуть фоловери Лопес.

Дженніфер вручила нагороду за видатні досягнення у фітнесі своєму давньому фітнес-тренеру з Лос-Анджелеса Трейсі Андерсон.

"Трейсі Андерсон виділяється як оригінальний майстер, чиї методи та відданість своїй справі утримують її на вершині", — сказала Лопес у своїй промові.

За даними Town & Country, стартовий внесок за заняття з Трейсі коштує 1500 доларів плюс щорічні внески за VIP-доступ до її тренажерних залів, де можна побачити Олівію Вайлд, Гвінет Пелтроу та Вікторію Бекхем.

Нагадаємо, Лопес показала ексклюзивні фото розкішного весілля з Аффлеком.

Раніше Періс Гілтон з зірковими друзями завітала на модний показ доньки Пола Маккартні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз