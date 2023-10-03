Дженніфер Лопес вразила появою у сміливій сукні

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженніфер Лопес прийшла на 5-ту щорічну церемонію Daytime Beauty Awards, яка відбулася в комплексі Taglyan у Голлівуді. Для події красуня обрала сміливу сукню з глибоким декольте.

Фото Лопес показала у своїх соціальних мережах.

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Поп-діва вбралася у квіткову сукню з пишною спідницею Bach Mai Resort 2023, рожеві туфлі від Femme LA 'Donatella Mules' за 189 доларів і доповнила образ клатчем Rodo, обраних дуетом стилістів Робом Зангарді та Маріель Хаенн. Перукар Лоренцо Мартін зробив стильну зачіску Дженніфер для церемонії нагородження.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Прихильники засипали зірку компліментами у соціальній мережі:

"Справжня Барбі"

"Найкрасивіша жінка"

"Просто сяєш", — пишуть фоловери Лопес.

Дженніфер вручила нагороду за видатні досягнення у фітнесі своєму давньому фітнес-тренеру з Лос-Анджелеса Трейсі Андерсон.

"Трейсі Андерсон виділяється як оригінальний майстер, чиї методи та відданість своїй справі утримують її на вершині", — сказала Лопес у своїй промові.

За даними Town & Country, стартовий внесок за заняття з Трейсі коштує 1500 доларів плюс щорічні внески за VIP-доступ до її тренажерних залів, де можна побачити Олівію Вайлд, Гвінет Пелтроу та Вікторію Бекхем.

Нагадаємо, Лопес показала ексклюзивні фото розкішного весілля з Аффлеком.

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