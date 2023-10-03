Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Как Барби: Дженнифер Лопес поразила появлением в смелом платье arrow

Как Барби: Дженнифер Лопес поразила появлением в смелом платье

3 октября 2023 14:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженнифер Лопес поразила появлением в смелом платье
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженнифер Лопес пришла на 5-ю ежегодную церемонию Daytime Beauty Awards, которая состоялась в комплексе Taglyan в Голливуде. Для вечера красотка выбрала смелое платье с глубоким декольте.

Фото Лопес показала в своих социальных сетях.

Читайте также:

Яркий выход Дженнифер Лопес

Поп-дива нарядилась в цветочное платье с пышной юбкой Bach Mai Resort 2023, розовые туфли от Femme LA 'Donatella Mules' за 189 долларов и дополнила образ клатчем Rodo, выбранных дуэтом стилистов Робом Зангарди и Мариэль Хаэн. Парикмахер Лоренцо Мартин сделал стильную прическу Дженнифер для церемонии награждения.

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Поклонники засыпали звезду комплиментами в социальной сети:

"Настоящая Барби"

"Самая красивая женщина"

"Просто сияешь", — пишут фоловеры Лопес.

Дженнифер вручила награду за выдающиеся достижения в фитнесе своему давнему фитнес-тренеру из Лос-Анджелеса Трейси Андерсон.

"Трейси Андерсон выделяется как оригинальный мастер, чьи методы и преданность своему делу удерживают ее на вершине", — сказала Лопес в своей речи.

По данным Town & Country, стартовый взнос за занятие с Трейси стоит 1500 долларов плюс ежегодные взносы за VIP-доступ в ее тренажерные залы, где можно увидеть Оливию Уайлд, Гвинет Пэлтроу и Викторию Бекхэм.

Напомним, Лопес показала эксклюзивные фото роскошной свадьбы с Аффлеком.

Ранее Пэрис Хилтон со звездными друзьями посетила модный показ дочери Пола Маккартни.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз