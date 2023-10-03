Дженнифер Лопес поразила появлением в смелом платье

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер Лопес пришла на 5-ю ежегодную церемонию Daytime Beauty Awards, которая состоялась в комплексе Taglyan в Голливуде. Для вечера красотка выбрала смелое платье с глубоким декольте.

Фото Лопес показала в своих социальных сетях.

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Поп-дива нарядилась в цветочное платье с пышной юбкой Bach Mai Resort 2023, розовые туфли от Femme LA 'Donatella Mules' за 189 долларов и дополнила образ клатчем Rodo, выбранных дуэтом стилистов Робом Зангарди и Мариэль Хаэн. Парикмахер Лоренцо Мартин сделал стильную прическу Дженнифер для церемонии награждения.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Поклонники засыпали звезду комплиментами в социальной сети:

"Настоящая Барби"

"Самая красивая женщина"

"Просто сияешь", — пишут фоловеры Лопес.

Дженнифер вручила награду за выдающиеся достижения в фитнесе своему давнему фитнес-тренеру из Лос-Анджелеса Трейси Андерсон.

"Трейси Андерсон выделяется как оригинальный мастер, чьи методы и преданность своему делу удерживают ее на вершине", — сказала Лопес в своей речи.

По данным Town & Country, стартовый взнос за занятие с Трейси стоит 1500 долларов плюс ежегодные взносы за VIP-доступ в ее тренажерные залы, где можно увидеть Оливию Уайлд, Гвинет Пэлтроу и Викторию Бекхэм.

Напомним, Лопес показала эксклюзивные фото роскошной свадьбы с Аффлеком.

Ранее Пэрис Хилтон со звездными друзьями посетила модный показ дочери Пола Маккартни.