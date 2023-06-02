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Как Мэрилин Монро: Алина Гросу представила клип, снятый на телефон

2 июня 2023 12:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Новый клип Алина Гросу сняла по телефону
Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица GROSU представила новый сингл о любви. Видео на трек "Грозами" звезда сняла в солнечном Лос-Анджелесе.

Видео артистка выложила на своем Youtube.

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Певица не знала, какую новую песню выпускать: грустную или веселую, поэтому выложила фрагменты обоих и попросила поделиться мнениями слушателей. Большинство высказались, что сегодня самое время танцевальная и зажигательная "Грозами".

"И это не удивительно, ведь моя новая песня создана для поднятия настроения, а какие бы трудные времена ни были, люди всегда влюбляются и ищут позитив в каждом дне", — подчеркнула артистка.

Поклонники звезды оценили ее новинку и сравнили образ с Мэрилин Монро.

Сингл о незапланированной, долговременной любви, которая доставляет удовольствие, но в то же время может быть токсичной:

"Бывает, что случайная встреча быстро перерастает в пьянящую любовь. Мы только начинаем проводить время с человеком, который нам чрезвычайно понравился и это вызывает бурю эмоций, но не всегда это приводит к добру", — говорит артистка.

Это первый хит украинской певицы, который она записывала на известной студии Лос-Анджелеса, где свои хиты создавали много мировых артистов.

"Конечно, тяжело записывать трек без моей команды из Киева. Я очень по ним скучаю. Но, пока я прохожу обучение в актерской школе в Америке, мы решили обратиться к именитой студии, и это был интересный опыт", — делится звезда.

Вместе с треком артистка презентовала новую видеоработу. Съемки проходили между занятиями, снимала на телефон и монтировала своими силами:

"Расходовать средства на клип сегодня не ко времени! Сейчас есть более важные вещи, на которые идут деньги. Однако, хотелось сделать подарок зрителям, надеюсь у меня это получилось", — поделилась артистка.

Напомним, после переезда в США певица Алина Гросу стала реже появляться в соцсетях. Впрочем, артистка поправила эту ситуацию и вышла на связь с подписчиками.

Ранее Гросу рассказала, что в последнее время стала "немножко интровертом", но связывает это с тем, что много учится и продолжает работать над новым материалом.

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