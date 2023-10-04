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Наче одна з "Ангелів Чарлі": експерт прокоментував новий стиль Кейт Міддлтон

4 жовтня 2023 14:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наче одна з "Ангелів Чарлі": експерт прокоментував новий стиль Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кейт Міддлтон та принц Вільям завітали до Кардіффа (Уельсу) з офіційним візитом. Пара традиційно привернула до себе чималу увагу.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Вільям і принцеса Кейт, яка віддала перевагу костюму в смужку Holland Cooper за 663 долари, відвідали павільйон Grange Pavilion, де зустрілися з членами організацій Windrush. Кейт вже не вперше цього місяця виходить в світ у стриманому брючному костюмі. Раніше принцеса віддавала перевагу сукням та спідницям.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час офіційного візиту. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час офіційного візиту. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час офіційного візиту. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час офіційного візиту. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час офіційного візиту. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон під час офіційного візиту. Фото: Reuters

Принцеса Уельська відома своїм пишним волоссям, але під час її візиту до Кардіффа її зачіска виглядали особливо об'ємною. Цього разу Кейт вразила зачіскою у стилі 70-х років. І, на думку експертів, новий "більш пишний чубчик", створює "багато об’єму" та "привертає увагу до її вилиць".

Стиліст Ліза Телбо заявила, що об’ємна зачіска робить принцесу Кейт схожою на одну з "Ангелів Чарлі", як "впливову жінку, яка повністю контролює свій вигляд".

"Об’єм навколо обличчя надає її погляду більшої глибини", — коментує експерт.

"Досягнути об’єму можна, скориставшись великою круглою щіткою під час сушіння феном, спрямовуючи насадку на корінь волосся, щоб отримати об’єм і підняти волосся. Як завжди, Кейт виглядає надзвичайно вишукано і гламурно", — погоджується з Ліз знаменитий перукар Ендрю Бартон.

Нагадаємо, королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії.

Раніше Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій під час офіційного виходу.

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