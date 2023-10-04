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Как одна из "Ангелов Чарли": эксперт прокомментировал новый стиль Кейт Миддлтон

4 октября 2023 14:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наче одна з "Ангелів Чарлі": експерт прокоментував новий стиль Кейт Міддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Кардифф (Уэльс) с официальным визитом. Пара традиционно привлекла к себе большое внимание.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Уильям и принцесса Кейт, которая примеряла костюм в полоску Holland Cooper за 663 доллара, посетили павильон Grange Pavilion, где встретились с членами организаций Windrush. Кейт уже не впервые в этом месяце выходит в свет в сдержанном брючном костюме. Раньше принцесса предпочитала платья и юбки.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время официального визита. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время официального визита. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время официального визита. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время официального визита. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время официального визита. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон во время официального визита. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская известна своими пышными волосами, но во время ее визита в Кардифф ее прическа выглядела особенно объемной. В этот раз Кейт поразила прической в стиле 70-х годов. И, по мнению экспертов, новая "более пышная челка", создает "много объема" и "привлекает внимание к ее скулам".

Стилист Лиза Телбо заявила, что объемная прическа делает принцессу Кейт похожей на одну из "Ангелов Чарли", как "влиятельную женщину, которая полностью контролирует свой внешний вид".

"Объем вокруг лица придает ее взгляду большую глубину", — комментирует эксперт.

"Достичь объема можно, воспользовавшись большой круглой щеткой во время сушки феном, направляя насадку на корень волос, чтобы получить объем и приподнять волосы. Как всегда, Кейт выглядит невероятно изысканной и гламурной", — соглашается с Лиз знаменитый парикмахер Эндрю Бартон.

Напомним, королевский биограф рассказал, почему Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в Великобританию.

Ранее Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоции во время официального выхода.

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