Кейт Міддлтон зачарувала новою зачіскою

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон прибула до місцевого спеціалізованого центру в Сіттінгборні, Кент, у рамках її кампанії Shaping Us. Королівська особа поспілкувалася з родинами та вразила елегантним виходом.

Про це пише Daily Mail.

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Мати трьох дітей виглядала шикарно в червоному блейзері Zara, який вона поєднувала з чорними брюками. Блейзер вона раніше носила, вболіваючи за чоловічу футбольну збірну Англії під час фіналу Євро-2020 на Уемблі. Вона поєднала ефектний твідовий піджак із джемпером верблюжого кольору та парою темних штанів, а завершила свій образ парою практичних човників Boden. Цього разу Міддлтон прийшла на захід, зібравши волосся у вузел, з такою зачіскою принцесу зазвичай бачать під час урочистий подій та вечірніх виходів.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Під час свого візиту принцеса приєдналася до уроку сенсорного розвитку з групою дітей з різними потребами та станами, включаючи труднощі соціального спілкування, аутизм, складні потреби та синдром Дауна.

Кейт розпочала свою нову ініціативу Shaping Us, яку вона назвала "справою свого життя", з блискучого прийому в Лондоні на початку цього року.

Нагадаємо, королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії.

Раніше Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій під час офіційного виходу.