Как принцесса: Ким Кардашьян поразила сказочным платьем от Dolce & Gabbana

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян ошеломила очередным выбором наряда. На этот раз красавица надела платье в стиле принцессы.

Фото Ким поделилась в своем Instagram.

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Основательница бренда SKIMS посетила показ Dolce & Gabbana в пышном платье бренда. Красавица позировала фотографам в бриллиантах и с ярким макияжем.

Ким Кардашьян давно дружит с Доменико Дольче и Стефано Габана. Кстати, бренд стал причиной ее громкой ссоры с сестрой Кортни. Та обвинила Ким в копировании ее свадебного образа. На что Ким ответила, что Кортни у нее "украла" место проведения свадьбы и развлекающего гостей певца. Речь идет об Италии, где обе сестры сыграли свадьбу и Андреа Бочелли, который пел для обеих женщин.

Недавно стало известно, что одна из звездных красоток из семьи Крадашян, Кортни, сменила фамилию. Женщина взяла фамилию своего мужа Тревиса Баркера. Ранее Кортни призналась, что готова разорвать связи с семьей из-за своего собственного шоу. Друзья женщины сказали, что она хочет быть в новом проекте главной звездой и не привлекать своих известных сестер.

Напомним, бизнесвумен, звезда реалити-шоу Кайли Дженнер окончательно разбежалась с отцом своих детей, Тревисом Скоттом. Пара больше не будет пытаться спасти свои отношения.

Ранее стало известно, что в 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея 680 миллионов долларов. Ким опередила младшую сестру, поднявшись на 21 место с состоянием в 1.2 миллиарда долларов.