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"Как развращенный ребенок": Джоли снова подала в суд на Питта

11 июля 2023 15:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Как развращенный ребенок": Джоли снова подала в суд на Питта
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: instagram.com/angelina_jolie_brad_pitt/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Анджелина Джоли подала новый иск в отношении бывшего мужа актера Брэда Питта. На этот раз звезда "Лары Крофт" обвинила актера в "хищении" винодельни Chateau Miraval.

Об этом пишет Daily Mail.

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Анджелина Джоли критикует Питта за его утверждение, что он создал сам бизнес с нуля.

"За годы, когда он якобы "построил" бизнес, он снимался в десятках фильмов, не говоря уже о бесчисленных рекламных выступлениях, ездил по всему миру на кинопремьеры и посещал голливудские вечеринки. Максимум, что он делал — посещал виноградники, чтобы полюбоваться трудом французских работников, которые и сделали этот бизнес успешным. Он точно не винодел", — говорится в документах.

По словам представителей актрисы, Питт "вел себя как капризный ребенок", занимался "разграблением" винодельни и потратил миллионы долларов от прибыли на строительство студии звукозаписи и ремонт бассейна.

Также сообщается, что Питт лишил права управлять винодельческой компанией Nouvel, которую купил у Анджелины Джоли российский бизнесмен.

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Винодельня звезд. Фото: Splash News

Детали были обнародованы в Vanity Fair в прошлом месяце после того, как бывший руководитель службы безопасности пары, виноделы, брокеры по недвижимости и другие люди, хорошо знающие время, которое пара провела на юге Франции, начали рассказывать подробности скандала.

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2016 году. У экс супругов шестеро детей: приемные Пакс, Меддокс и Захара и биологические Шайло, Вивьен и Нокс.

Ранее Анджелина Джоли сообщила, что открывает собственное ателье. Звезда будет шить одежду из переработанной ткани.

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