Наче русалка: переможниця "Євробачення-2023" прикрасила обкладинку Vogue

Співачка Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/

Переможниця "Євробачення-2023" співачка Loreen стала знялась для обкладинки відомого глянцю. Артистка у спокусливому вбранні знялась в образі русалки.

Про це йдеться в Instagram видання Vogue Scandinavia.

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Шведсько-марокканська співачка позувала на яскравих фото у відвертих образах у сукні-сітці на скелях. Прихильники засипали красуню компліментами, порівнюючи з русалкою. А Джамала назвала зірку "Богинею".

Співачка Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/

Співачка Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/

Співачка Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/

Співачка Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/

"Артистка з голосом, який викликає тремтіння, є єдиною жінкою, яка виграла "Євробачення" двічі: вражаюче, рекордне досягнення для людини, яка колись боялася виступати на публіці. Озброєна неймовірною інтуїцією, Loreen починає свою наступну главу як ікона. Ми зустрічаємося з нею на Готланд, острові, який вона називає своїм домом, щоб відчути її незрівнянну енергію", — йдеться на сторінці видання у соціальній мережі.

"Це був один із найпрекрасніших досвідів, які я коли-небудь мав у своєму житті завдяки колективному зв’язку", — коментує в інтерв'ю виданню співачка свою другу історичну перемогу на "Євробаченні" в Ліверпулі.

Нагадаємо, 13 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення 2023".

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