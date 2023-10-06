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Как русалка: победительница "Евровидения-2023" украсила обложку Vogue

6 октября 2023 12:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Как русалка: победительница "Евровидения-2023" украсила обложку Vogue
Певица Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Победительница "Евровидения-2023" певица Loreen снялась для обложки известного глянца. Артистка в соблазнительных образах нарядах в образе русалки.

Об этом говорится в Instagram издания Vogue Scandinavia.

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Соблазнительная фотосессия Loreen

Шведско-марокканская певица позировала на ярких фото в откровенных образах в платье-сетке на скалах. Поклонники засыпали красавицу комплиментами, сравнивая с русалкой. А Джамала назвала коллегу "Богиней".

 

Певица Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/
Певица Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/

 

Певица Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/
Певица Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/

 

Певица Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/
Певица Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/

 

Певица Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/
Певица Loreen. Фото: instagram.com/voguescandinavia/

"Артистка с голосом, вызывающим дрожь, является единственной женщиной, которая выиграла "Евровидение" дважды: впечатляющее, рекордное достижение для человека, который когда-то боялся выступать на публике. Вооруженная невероятной интуицией, Loreen начинает свою следующую главу как икона. Мы встречаемся с ней на острове Готланд, остров, который она называет своим домом, чтобы почувствовать ее несравнимую энергию", — говорится на странице издания в социальной сети.

 

"Это был один из самых прекрасных опытов, которые я когда-либо имела в своей жизни благодаря коллективной связи", — комментирует в интервью изданию певица, объясняя свою вторую историческую победу на "Евровидении" в Ливерпуле.

Напомним, 13 мая состоялся финал песенного конкурса "Евровидение 2023".

Ранее певица Кончита Вурст снова ошеломила изменениями во внешности.

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