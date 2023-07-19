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Переможниця "Євробачення-2023" у неймовірних образах прикрасила сторінки Vogue

19 липня 2023 11:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Переможниця "Євробачення-2023" у неймовірних образах прикрасила сторінки Vogue
Співачка Loreen. Фото: Vogue Arabia
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Цього року співачка Loreen стала вдруге переможницею пісенного конкурсу "Євробачення". Артистка у яскравих образах знялась у фотосесії для відомого глянцю.

Про це йдеться в Instagram видання Vogue Arabia.

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Співачка Loreen позувала для спеціальної цифрової обкладинки нового випуску Vogue Arabia. У травні артистка вдруге виграла конкурс "Євробачення" з піснею "Tattoo".

 

Співачка Loreen. Фото: Vogue Arabia

 

Співачка Loreen. Фото: Vogue Arabia

 

Співачка Loreen. Фото: Vogue Arabia

 

Співачка Loreen. Фото: Vogue Arabia

 

Співачка Loreen. Фото: Vogue Arabia

 

Співачка Loreen. Фото: Vogue Arabia

 

Співачка Loreen. Фото: Vogue Arabia

 

Співачка Loreen. Фото: Vogue Arabia

"Ви можете сказати, коли я виграла, я була дуже здивована. Я була на такому духовному рівні, що перемога чи поразка для мене не важливі. Важливо спілкуватися з людьми, створювати щось. Коли ви вкладаєте свою енергію, пісня стає чимось іншим. Коли я йду в студію, я кажу: "Не давайте мені жодних порад, не кажіть, що робити". Я не знаю, що я збираюся робити, але я знаю, що це вже в мені", — каже Loreen про свій інтуїтивний процес створення треків, таких як "Euphoria" і "Tattoo", які вигравали раніше у конкурсі.

До речі, співачка була помічена у скандалі. Loreen стала єдиною учасницею, яка відмовилася підписати український прапор. Також зірка поводилась відсторонено щодо інших музикантів. 

Нагадаємо, 13 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення 2023".

Раніше співачка Кончіта Вурст, яка зазвичай вражає яскравими образами, знову приголомшила змінами у зовнішності.

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