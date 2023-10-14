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Как ведьму: Анатолич "сжег" Маслякова в костре

14 октября 2023 22:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Как ведьму: Анатолич "сжег" Маслякова в костре
Шоумен Анатолий Анатолич. Фото: Instagram/anatoliyanatolich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Шоумен Анатолий Анатолич решил окончательно поставить точку со своим прошлым в Клубе веселых и находчивых (КВН). Блогер был капитаном команды Кривого Рога и выиграл немало трофеев. У Анатолича дома остались некоторые вещи с тех пор. И один из них Анатолий Яцечко (настоящая фамилия шоумена) он креативно уничтожил.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Анатолич опубликовал видео, на котором он берет книгу "Мы начинаем КВН. Продолжение", на которой изображен российский телеведущий Александр Масляков. Именно он на протяжении многих лет являлся главой этой эстрадной юмористической командной игры, которая была популярна в независимых странах, ранее входивших в состав СССР.

В доме Анатолича в Вышгороде под Киевом были гости. Очевидно, компания друзей отдыхала в выходные и проводила последние теплые дни. Неожиданно для многих Яцечко бросил книгу в костер. Пропутинский Масляков загорелся как горючее от искры под аплодисменты и овации компании.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику. 18+

"Я тоже в свое время играл в КВН. Как и десятки современных лидеров мнений Украины. Но всему свое время", — подписал видео Анатолич.

В публикации он упомянул известных украинцев, которые в свое время также были успешными в КВН. В список вошли, в частности Елена Кравец, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин, Сергей Притула. Также Анатолич упомянул и Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую.

Анатолич КВН
Анатолич сжег книгу Маслякова, а также вспомнил комиков и президентскую семью. Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Напомним, ранее мы писали, что Анатолич поддержал ЛГБТК+ сообщество и нарвался на хейт. Также мы рассказывали, сколько денег собрала собака Анатолича на помощь животным Херсона.

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